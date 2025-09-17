Ma, szeptember 17-én Zsófia névnapját ünnepeljük. Milyen a személyisége?

Ma, 2025. szeptember 17-én Magyarországon leginkább a Zsófia és a hozzá kapcsolódó alakjai ünneplik a névnapjukat, mint például Szófia, Szófi, Zsófi. Ezen a napon emellett több más név is névnapos, többek között Ariadna, Hildegárd, Ildikó, Kolomba, Lambert, Ludmilla, Oriána, Palóma, Róbert, Robertó, Robin, Robinzon, és Galamb.

Zsófia név elemzése:

A Zsófia név görög eredetű, a „Sophia” névből származik, amely jelentése bölcsesség. Ez a név az egyik legnépszerűbb női keresztnév Magyarországon, régóta kedvelt a családok körében. A névnapját hagyományosan május 15-én és szeptember 17-én ünnepeljük. Zsófiák személyiségjegyei között gyakran megjelenik a logikus gondolkodás, az érzelmi intelligencia és a kiegyensúlyozottság. Ezek a személyek általában nyitottak az új ismeretekre, megbízhatóak és hűségesek a barátaikhoz. Sok Zsófia művészi hajlamokkal vagy tudományos érdeklődéssel is rendelkezik. A névhez kötődő híres emberek között számos művész, tudós és közéleti szereplő található, akiknek bölcsességük és határozottságuk példaértékű.

Történeti érdekes tény, hogy a középkorban a Zsófia név a vallásossággal és a tanítással is összefonódott, mivel a „bölcsesség” az egyik fő erényként szerepelt a keresztény hitvilágban.

Róbert név elemzése:

