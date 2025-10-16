Ma, október 16.: Hedvig, Margit és Aranka névnapját ünnepeljük – Ismerd meg a személyiségüket!
iStock

Ma, október 16.: Hedvig, Margit és Aranka névnapját ünnepeljük – Ismerd meg a személyiségüket!

Arany Inez
Írta 2025.10.16.

2025. október 16-án Magyarországon gál, hedvig, margit, ambró, ambrus, aranka, aurélia, auróra, bedecs, bedő, gallusz, gellért, gerhárd, illetve lehel, lél, lelle névnapját ünnepeljük.

2025. október 16-án Magyarországon Gál, Hedvig, Margit, Ambró, Ambrus, Aranka, Aurélia, Bedecs, Bedő, Gallusz, Gellért, Gerhárd, illetve Lehel, Lelle névnapját ünnepeljük.

Az egyik legfontosabb név a mai napon a Gál. Ez a név a görög „Galaktiosz” szóból ered, melynek jelentése „tejes”, azaz valamilyen szimbolikus értelemben tiszta, ártatlan. A Gál névhez kapcsolódó személyiségek általában erős jelleműek, céltudatosak, ugyanakkor megbízható és kitartó emberek. A Gál név egyben ritkább és erős, magabiztos egyéniséget is sugall. Ismert Gál nevű személyek között számos művész, tudós és sportoló található Magyarországon.

A másik kiemelkedő név a Hedvig, amely germán eredetű és azt jelenti, hogy „harcos, harci szellemű”. A Hedvig nevet viselő nők jellemzően energikusak, céltudatosak, ugyanakkor nagyon segítőkészek és kitartók. Híres Hedvig névű személy a lengyel származású Szent Hedvig, aki a középkorban élt és jótékonykodásáról, valamint erős hitéről vált ismertté. Magyarországon is tisztelik, neve gyakran kötődik az önfeláldozás és a kitartás eszményéhez.

Margit névnapját is ünnepeljük ma. Ez a név a görög eredetű Margareta szóból származik, jelentése „gyöngy”. A Margit névviselők általában rendezett, harmonikus személyiségek, akik nagy értéket tulajdonítanak a családi és baráti kapcsolatoknak. Több történelmi alak, például Szent Margit, a tatárjárás korában Magyarország védőszentje, is viselte ezt a nevet.

