Ma Kornél, Lujza és Mór névnapja van. Mit tudunk a személyiségükről?

Kornél
A Kornél név latin eredetű, a „Cornelius” nemzetségnévből származik, mely a „cornu” szóból ered, jelentése „szarv”. A név az erőt, kitartást, bátorságot szimbolizálja, jelképezve a szarv mint a védelem és hatalom eszközét. Magyarországon viszonylag gyakori férfinév.
A kornélos emberek általában karakteres, határozott személyiségek. Jellemző rájuk a céltudatosság és a szorgalom, ugyanakkor megjelenik bennük a kreativitás és a problémamegoldó képesség is. Szeretik a kihívásokat és képesek vezető szerepet betölteni.
Híres emberek, akik ezt a nevet viselik, például Kornél Oszlányi, aki magyar királyi honvéd ezredes volt, valamint más kultúrtörténeti alakok, akik hozzájárultak a tudomány vagy művészet fejlődéséhez.