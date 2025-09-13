Ma Kornél, Lujza és Mór névnapja van. Mit tudunk a személyiségükről?

Ma, 2025. szeptember 13-án Magyarországon kornél névnapját ünnepeljük, valamint több ritkább név is kapcsolódik ehhez a naphoz, mint például Amadil, Amáta, Krizsán, Ludovika, Lujza, Mór, Móric, Polixénia.

Kornél

A Kornél név latin eredetű, a „Cornelius” nemzetségnévből származik, mely a „cornu” szóból ered, jelentése „szarv”. A név az erőt, kitartást, bátorságot szimbolizálja, jelképezve a szarv mint a védelem és hatalom eszközét. Magyarországon viszonylag gyakori férfinév.

A kornélos emberek általában karakteres, határozott személyiségek. Jellemző rájuk a céltudatosság és a szorgalom, ugyanakkor megjelenik bennük a kreativitás és a problémamegoldó képesség is. Szeretik a kihívásokat és képesek vezető szerepet betölteni.

Híres emberek, akik ezt a nevet viselik, például Kornél Oszlányi, aki magyar királyi honvéd ezredes volt, valamint más kultúrtörténeti alakok, akik hozzájárultak a tudomány vagy művészet fejlődéséhez.

