Ma Amália, Mária és Márk névnapja van – ilyen a személyiségük

Írta 2025.10.07.

Ma, 2025. október 7-én Magyarországon főként az Amália és a Bekény névnapját ünnepeljük, de névnapjuk van többek között Bakács, Baksa, Bekes, Garfield, Gerold, Girót, Mária, Márk, Márkus, Rodion, Szergiusz és Vendelina névviselőknek is.

Az első név, amit kiemelünk, az Amália.

Az Amália név germán eredetű, az Amal- kezdetű nevekből származik, ami a gót királyi családokra utal. Jelentése révén az Amália hordozza a nemesség, az erő és kitartás szimbolikáját.

Jellemzően az Amália nevűek büszkék, céltudatosak, erős akarattal rendelkező személyiségek. Szeretik a rendet és a precizitást, ugyanakkor gyakorlatiasak és megbízhatóak. Ugyanakkor hajlamosak lehetnek a makacsságra és a túlzott kontrollra. Az Amáliák általában az élet minden területén kitűnnek, legyen szó munkáról vagy emberi kapcsolatokról.

Történelmi és híres Amáliák között találunk királyi családtagokat és jelentős művészeket is, ami megerősíti a névhez társítható méltóság és tehetség képét.

