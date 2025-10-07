Ma Amália, Mária és Márk névnapja van – ilyen a személyiségük

Az első név, amit kiemelünk, az Amália.
Az Amália név germán eredetű, az Amal- kezdetű nevekből származik, ami a gót királyi családokra utal. Jelentése révén az Amália hordozza a nemesség, az erő és kitartás szimbolikáját.
Jellemzően az Amália nevűek büszkék, céltudatosak, erős akarattal rendelkező személyiségek. Szeretik a rendet és a precizitást, ugyanakkor gyakorlatiasak és megbízhatóak. Ugyanakkor hajlamosak lehetnek a makacsságra és a túlzott kontrollra. Az Amáliák általában az élet minden területén kitűnnek, legyen szó munkáról vagy emberi kapcsolatokról.
Történelmi és híres Amáliák között találunk királyi családtagokat és jelentős művészeket is, ami megerősíti a névhez társítható méltóság és tehetség képét.