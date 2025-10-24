Ma, október 24., Salamon, Rafael és Rafaela névnapja van – mit üzen a név viselőiről?

Ma, 2025. október 24-én a névnaposokat ünnepeljük: a legelterjedtebb magyar naptár szerint ma a Salamon a hivatalos névnap, és több névjegyzék ezen a napon tartja a Rafael és női párja, a Rafaela ünnepét is. Ha ma ünnepeled, fogadd szeretettel a köszöntést – és nézzük, mit rejt a neved története, jelentése és szimbolikája.

Salamon – a béke és a bölcsesség neve

A Salamon név a héber Slomó/Selomó (Shlomo) névből ered, amely a shalom szóra vezethető vissza. Jelentése: „béke”, „békesség”, „a béke embere”. Nem véletlen, hogy a névhez a bölcsesség és a higgadtság képei társulnak: a Biblia legendás alakja, Salamon király a döntéseiről és igazságosságáról vált híressé – elég csak a „Salamon ítéletére” gondolni. A névhez kötődik a „Salamon pecsétje” motívum is, amely a hagyományban a védelem és a tudás jelképe. Magyar történelmünkben is találkozunk vele: I. Géza és I. László korában élt Salamon magyar király a 11. században. Híres magyar viselő még Salamon Ernő költő és Salamon Béla színész.

Ha te vagy a mai névnapos, a név jelentése szépen rezonálhat a személyiségeddel. A Salamon névhez a hagyományok szerint a 7-es minőség társul, amely a belső bölcsesség, az elemző gondolkodás és a lelki béke vibrációja. Könnyen lehet, hogy erős igazságérzettel, jó ítélőképességgel és stratégiai szemlélettel áldottak meg, miközben a nyugalmad másokra is megnyugtatóan hat. Árnyoldalként figyelj arra, hogy a túlzott racionalitás ne nyomja el az érzelmeket, és ne vonulj vissza túlságosan magadba. A név üzenete ma különösen aktuális: a béke megteremtése és megőrzése ott kezdődik, ahogyan egymással bánunk.

Rafael és Rafaela – a gyógyítás és védelem nevei

A Rafael név héber eredetű (Rafa'el), jelentése: „Isten meggyógyított", „Isten gyógyít". A név a keresztény és zsidó hagyományban Szent Rafael főangyalhoz kötődik, aki a gyógyulás, az utazók és a segítő hivatások patrónusa. A Biblia Tóbiás könyvében Rafael kísérőként, gyógyítóként és útmutatóként jelenik meg, ezért a névhez régóta társul az oltalmazás és a jó tanács ereje. Több naptár ma, október 24-én köszönti Rafaelet és női párját, a Rafaelát/Rafaellát is – részben azért, mert a régebbi liturgikus hagyományok ehhez a naphoz kötik a főangyal ünnepét.

Híres viselők közül sokaknak azonnal eszébe jut Rafael Nadal teniszező, Rafael Moneo Pritzker-díjas spanyol építész vagy a név olasz formájában ismert reneszánsz zseni, Raffaello. A női alaknál emblematikus név a showbizniszben Raffaella Carrà. Itthon a Rafael ritkább keresztnév, épp ezért különleges és időtálló választás lehet.

