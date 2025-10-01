Ma, október 1-jén Malvin, Teréz ünnepelnek névnapot – fedezd fel nevük titkait!
iStock

Címlap / Névnapok / Ma, október 1-jén Malvin, Teréz...

Ma, október 1-jén Malvin, Teréz ünnepelnek névnapot – fedezd fel nevük titkait!

Arany Inez
Írta 2025.10.01.

Ma, 2025. október 1-jén Magyarországon a legfőbb névnapok Malvin és Teréz névre esnek.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Malvin névnap

A Malvin név germán eredetű és összetett jelentése van, amely a „bíróság” és „barát” elemekből tevődik össze. Ez arra utal, hogy a Malvin nevű személyek sokszor olyan jellemvonásokat hordozhatnak, amelyekben az igazságosság és a társas kapcsolatok harmóniája fontos szerepet játszik.

A Malvin nevűek általában kedvesek, segítőkészek és igazságosak. Nyitottak az emberek iránt, jó barátok és gyakran a közösség szolgálatában állnak. Személyiségükben az empátia és a megbízhatóság dominál. Gyakran van bennük egyfajta belső erő, amellyel a nehézségeket is bátran veszik.

Olvass még a témában

Egy érdekes történet Malvin névvel: a név német férfi párja Malwin, amely arra utal, hogy a névnek évszázados gyökerei vannak a germán területeken, de női megfelelőként a Malvin név Magyarországon is terjedt, és napjainkban is kedvelt. Malvin név viselői között előfordulnak olyan ismert magyar művészek, írók, akik igaz barátságukról és igazságérzetükről voltak híresek, bár konkrét híres személyeket nem emelnek ki a névnapok körüli listák.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ma, október 1-jén Malvin, Teréz ünnepelnek névnapot – fedezd fel nevük titkait!

Ma, október 1-jén Malvin, Teréz ünnepelnek névnapot – fedezd fel nevük titkait!
Vénasszonyok nyara október 1-jén: ragyogó napsütés és 23 fok várható!

Vénasszonyok nyara október 1-jén: ragyogó napsütés és 23 fok várható!
Ha ez a csillagjegyed, nagyobb eséllyel hízol

Ha ez a csillagjegyed, nagyobb eséllyel hízol
A fodrászod valószínűleg nem fogja megmondani, de ez a 10 dolog nagyon zavarja

A fodrászod valószínűleg nem fogja megmondani, de ez a 10 dolog nagyon zavarja
Így néz ki a majdnem égig érő fa – A legérdekesebb növények fotókban

Így néz ki a majdnem égig érő fa – A legérdekesebb növények fotókban
6 bevált trükk a téli hajgubancolódás ellen

6 bevált trükk a téli hajgubancolódás ellen
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK