Ma, 2025. november 4., Károly és Karola ünnepel – boldog névnapot!

Arany Inez
Írta 2025.11.04.

Ma, 2025. november 4-én a magyar naptár szerint a Károly és a Karola ünnepli a névnapját. Ha van köztük családtagod vagy barátod, ma különösen jólesik nekik egy kedves üzenet – és még személyesebb lesz a köszöntés, ha tudod, honnan ered a nevük, mit jelent, és milyen személyiségjegyeket társítanak hozzá a hagyományok.

Károly – a „szabad ember” neve, erős történelmi gyökerekkel

Ma elsősorban a Károly névnapja van. A név a germán Karl névből, illetve a latin Carolus formából származik, jelentése pedig a leggyakrabban így szerepel: „szabad ember”, tágabban „férfi, harcos”. A név egyik legismertebb névadója a mai napon ünnepelt Borromeo Szent Károly, Milánó 16. századi érseke, az ellenreformáció kiemelkedő alakja, aki a pestisjárvány idején a betegek és a szegények pártfogója volt – ezért ma több helyen templomi búcsút és jótékonysági akciókat is tartanak.

Híres Károlyokból nincs hiány: a magyar történelemben ott van I. Károly (Róbert) és IV. Károly király, a kultúrában Kisfaludy Károly költő, Lotz Károly festő, Makk Károly filmrendező, Eperjes Károly színművész, valamint az oktatás és művelődés pártfogójaként ismert Eszterházy Károly püspök. A név becézései közül a leggyakoribbak: Karcsi és Karesz.

Személyiség egy név tükrében: a Károly név jelentése a függetlenséget és az önállóságot hangsúlyozza. A „szabad ember” üzenete vezetői attitűdöt, tartást és kezdeményezőkészséget sugall. A klasszikus számmisztikában a Károly név rezgése gyakran az 1-es minőséghez köthető, ami a vezető, úttörő archetípusa: az ilyen nevűekben erős lehet a felelősségvállalás, a döntéskészség és az a vágy, hogy új utakat nyissanak. A hangalak kemény mássalhangzói (K és R) erőt és kitartást, a hosszú ó pedig méltóságot ad a névnek. A Károlyokat ma sokan határozott, ugyanakkor igazságérzetükben következetes embereknek látják, akik nem félnek kiállni másokért sem.

