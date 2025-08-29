Ma Beatrix, Erna, Kamilla, Szabina névnapját ünnepeljük – Milyen a személyiségük?
Ma Beatrix, Erna, Kamilla, Szabina névnapját ünnepeljük – Milyen a személyiségük?

Arany Inez
2025.08.29.

Augusztus 29-én Magyarországon Beatrix és Erna névnapját ünnepeljük elsősorban, de ezen a napon számos más név is megemlékezést kap, például Bolda, Cézár, Ernella, Erneszta, Ernesztin, Ernesztina, Kamilla, Sebő, Szabella, Szabin, Szabina, Szabrina és Trixi is névnaposok.

Beatrix névnapját augusztus 29-én ünnepeljük. A név latin eredetű, jelentése „boldogító”, „áldást hozó”. A névhez kapcsolódik a híres középkori szent, Szent Beatrix, aki példakép a jóság és a kitartás terén. A Beatrix nevűek általában erős akaratú, céltudatos személyiségek, akik szeretnek segíteni másokon és gyakran vezetői képességekkel rendelkeznek. Kreatívak és optimisták, ugyanakkor kitartóak a nehézségek közepette. Híres Beatrixok közé tartozik Beatrix Potter, az angol írónő és illusztrátor, akinek meséi sok gyermeket varázsoltak el.

Erna névnapja is augusztus 29-én van. Ez a név germán eredetű, jelentése „harcos” vagy „elszánt”. Az Erna nevűek jellemzően határozottak, önállóak és bátor személyiségek, akik nem félnek kiállni az igazukért. Gyakran kemény munkával érnek el sikereket, és nagy kitartással küzdenek a céljaikért. Az Erna névhez kapcsolódik Erna von Abendroth, a német származású társadalomkutató és pedagógus, aki a női oktatás ügyét támogatta.

További névnaposok és érdekességek

Bolda, Cézár, Ernella, Erneszta, Ernesztin és Ernesztina neveket is ünnepeljük ezen a napon, melyek különböző eredetűek, és egyedi jelentéssel bírnak. Például Cézár név a római császári címhez kötődik, így erőt és vezetői szerepet szimbolizál. Kamilla egy latin eredetű név, amely a tisztaságot és a hűséget jelenti. Sebő, Szabella és Szabin, illetve a hozzájuk kapcsolódó variánsok (Szabina, Szabrina) főként a szláv és latin gyökerekből erednek, és gyakran a szabadsághoz, szépséghez kapcsolódnak.

