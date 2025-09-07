Létezik ikrek közti telepátia, csak bizonyítani nehéz
istockphoto.com

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.07.

Talán a te ismerőseid között is akad ikerpár, és biztos hallottad már, hogy köztük valami egészen más kapcsolat van, mint más testvérek között.

Ez a láthatatlan kötelék sokkal több, mint közös gyerekkor, valami olyan mély összekapcsolódás, amit nehéz szavakba önteni. Lássuk, hogy mi rá a magyarázat!

A tudomány már régóta próbálja megfejteni, mi állhat a háttérben. Az egyik legelfogadottabb magyarázat a méhen belüli közös lét. Az ikrek már az élet legelején együtt tapasztalják meg a világ első jeleit, a hangokat, a ritmust, az érintést. Emiatt az idegrendszerük szó szerint együtt tanul működni.

Kutatók megfigyelték, hogy ikermagzatok gyakran megérintik egymást, sőt bizonyos mozdulatokat összehangoltan végeznek. Ez a fajta korai közelség alapozza meg azt az összhangot, ami sokszor egy életen át tart.

A genetika szintén szerepet játszik. Az egypetéjű ikrek ugyanis azonos DNS-sel rendelkeznek, így sok mindenben hasonlóképp reagálnak, az ízlésben, hangulatban, sőt még a betegségekre való hajlamban is. Kétpetéjű ikreknél ez kevésbé látványos, de ott is tapasztalható, hogy a közös élmények és a párhuzamos fejlődés különleges összhangot teremt. Ez magyarázza, miért van az, hogy sok ikerpár hasonló döntéseket hoz, vagy egyszerre érzi szükségét bizonyos változásoknak az életében.

