„Nem vagy rideg, csak megtanultál túlélni” – a lelki páncél igazi oka
Farkas Izabella
Írta 2025.10.31.

Képzeld el, hogy az emberek gyakran ridegnek látnak, mintha egy vastag páncélt hordoznál magad körül. Az igazság az, hogy sok esetben ezek az emberek nem vérteznek fel magukat szándékosan, egyszerűen csak megtanultak túlélni a nehéz körülmények között. A múltbéli sebek, sérelmek és csalódások kényszerítették őket arra, hogy egy lelki pajzsot alakítsanak ki maguk köré, amely egyszerre védelmi mechanizmus és akadály.

A lelki páncél kialakulásának okai

Az életben mindannyian találkozunk különböző kihívásokkal és megpróbáltatásokkal. Vannak, akik könnyedebben veszik az akadályokat, míg mások mélyebben élik meg a fájdalmat, és úgy reagálnak, hogy önkéntelenül is felépítenek maguk köré egy védelmi vonalat.

Ezek az okaik gyakran rejtett vagy el nem ismert traumákból erednek, legyen az gyermekkori élmény, családi konfliktus, baráti árulás vagy párkapcsolati kudarc. Az idő előrehaladtával ezek az élmények formálják az embert, aki így tudatosan vagy tudatalatt próbálja önmagát védeni a további sérülésektől.

