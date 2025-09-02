Lehet lelke egy korallzátonynak? Egy merész ötlet, ami megmentheti a Föld egyik csodáját

Ausztrália keleti partjainál, a világ egyik legismertebb természeti csodája, a Nagy-korallzátony lassan, de biztosan haldoklik. A hőhullámok, a szennyezés, a túlhalászat és az éghajlatváltozás olyan mértékben károsítják ezt a több ezer kilométer hosszú, élő ökoszisztémát, hogy kutatók és helyi közösségek már a végső esélyeken gondolkodnak.

A The Guardian nemrég egyenesen fel is kereste a Nagy-korallzátonyt, ahol többeket is megkérdezett, mit gondolnak a helyzetéről. Világossá vált, hogy az őslakos közösségek és környezetvédelmi jogászok radikálisan új szemléletet sürgetnek, úgy is mondhatnánk, hogy bizonyos szempontból saját jogokat kapna akár a zátony, akár más csodás természeti képződmény. De hogy pontosan mit is jelenthet ez a gyakorlatban?

Jogai lehetnek a természetnek?

Gary Singleton, a cairns-i térség egyik őslakos közösségének tagja elmondta, hogy egy napon szokatlanul csendes tengert tapasztalt, miközben járőrözött. „Szép volt” – emlékszik vissza. „De azt gondoltam: sajnálom a zátonyt.” Egyre többen teszik fel a kérdést: mi lenne, ha a zátonyt – és más természeti képződményeket – nem csak megóvni próbálnánk, hanem tényleges jogokat is adnánk nekik?

A „természet jogai" nevű, nemzetközileg is terjedő jogi mozgalom szerint a természet egyes részei – például folyók, erdők vagy hegyek – jogi személyiséget kaphatnak. Ez azt jelenti, hogy élőként és jogalanyként ismerik el őket, akiket képviselők (úgynevezett gyámok) védhetnek a bíróságokon, mint egy cég vagy akár egy ember esetében.

Dr. Michelle Maloney, környezetvédelmi jogász szerint a jelenlegi ausztrál jogrendszer alapvetően emberközpontú. „Az ausztrál jog, a legtöbb nyugati jogrendszerhez hasonlóan, emberi tulajdonként kezeli a természetet: olyan tárgyak gyűjteményeként, amelyeket használni, kiaknázni vagy védeni kell” – mondja. „Ezzel szemben az ausztrál őslakos jogrendszerek, amelyek a világ legrégebbi folyamatos jogi rendszerei közé tartoznak, mindig is élőként tekintettek a természetre. Sokat tanulhatnánk tőlük.”

