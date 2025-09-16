Ez a legvonzóbb szexpóz a tudomány szerint – férfiak és nők is egyetértenek

A tudomány szemüvege alatt
A szexuális pozíciók kutatása során a szakértők gyakran figyelik meg, hogy melyek azok a helyzetek, amelyek mindkét nem számára élvezetesebbé teszik az élményt. Egy, a pszichológiai kutatásokban jártas csapat által lefolytatott tanulmány azt találta, hogy a „misszionárius pozíció” az egyik leginkább kedvelt pózok közé tartozik, mind a férfiak, mind a nők körében.
Ezt a pózt a résztvevők leginkább azért kedvelték, mert lehetőséget biztosít az intenzív szemkontaktusra, melyről már számos pszichológiai kutatás kimutatta, hogy mélyebb intimitást és kötödést tesz lehetővé a partnerek között. Ezen túlmenően, a „misszionárius” pozíció árnyalt érzékelést tesz lehetővé, amely során a partnerek test és lélek szinten is jobban összekapcsolódnak.