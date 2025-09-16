Ez a legvonzóbb szexpóz a tudomány szerint – férfiak és nők is egyetértenek
iStock

Ez a legvonzóbb szexpóz a tudomány szerint – férfiak és nők is egyetértenek

O. Zselyke
Írta 2025.09.16.

Az emberi kapcsolatok komplexitása és az intimitás varázsa már évezredek óta kutatás tárgyát képezik. Érdekes, hogy a szexuális attraktivitás nemcsak a fizikai vonzalomra korlátozódik, hanem pszichológiai tényezők mélyebb szálai is mozgatják azt. Az intimitás csúcspontját sokak számára a szexuális együttlét jelenti, és ennek módja, valamint a közben átélt élmény minősége, jelentős szereppel bír a párkapcsolat dinamikájában.

A tudomány szemüvege alatt

A szexuális pozíciók kutatása során a szakértők gyakran figyelik meg, hogy melyek azok a helyzetek, amelyek mindkét nem számára élvezetesebbé teszik az élményt. Egy, a pszichológiai kutatásokban jártas csapat által lefolytatott tanulmány azt találta, hogy a „misszionárius pozíció” az egyik leginkább kedvelt pózok közé tartozik, mind a férfiak, mind a nők körében.

Ezt a pózt a résztvevők leginkább azért kedvelték, mert lehetőséget biztosít az intenzív szemkontaktusra, melyről már számos pszichológiai kutatás kimutatta, hogy mélyebb intimitást és kötödést tesz lehetővé a partnerek között. Ezen túlmenően, a „misszionárius” pozíció árnyalt érzékelést tesz lehetővé, amely során a partnerek test és lélek szinten is jobban összekapcsolódnak.

