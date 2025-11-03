„Más országoknak is van holdja?” – Tanárok mesélnek lüke egyetemistákról

A felsőoktatásban tanítani nem egy leányálom, ugyanis a tanulók többsége inkább aludna vagy bulizna, mint tanulna. Az alábbi történeteket a netről gyűjtöttük össze.
1/10 A hiteles referencia
A „Milyen kognitív képességekkel születünk?” esszében a hallgató két oldalon keresztül használta referenciának Mauglit a Dzsungel könyvéből. Ráadásul még csak nem is a könyvből, hanem a Disney mesefilmből hozott példákat.
2/10 Keretben
Nyugdíjas vagyok és dolgozószobámban ott lóg bekeretezve egy dolgozat, ahol egy 20 kérdéses, „igaz vagy hamis” teszten valaki nulla pontot ért el. Ez az eredmény – hogy hogyan lehet, hogy egyetlen választ sem talált el - a mai napig lenyűgöz, ezért kereteztettem be.
Amerikában tanítottam pár évet egy egyetemen és volt pár olyan alkalom, amikor nem tudtam, hogy a hallgató viccel, vagy ez most komoly. (Sajnos sosem vicceltek). Két esetet emelnék ki. Egy egyik az volt, mikor egy srác megkérdezte – a filozófia tanszéken – hogy más országoknak is van-e holdja. Azt hitte, a Hold csak az Egyesült Államoké. A másik pedig az, amikor egy lány „Leonardo Davin Chi-ről” írt egy esszét. Nem tudta, hogy kell leírni, hogy Leonardo DaVinci.