„Más országoknak is van holdja?” – Tanárok mesélnek lüke egyetemistákról

Amerikában tanítottam pár évet egy egyetemen és volt pár olyan alkalom, amikor nem tudtam, hogy a hallgató viccel, vagy ez most komoly. (Sajnos sosem vicceltek). Két esetet emelnék ki. Egy egyik az volt, mikor egy srác megkérdezte – a filozófia tanszéken – hogy más országoknak is van-e holdja. Azt hitte, a Hold csak az Egyesült Államoké. A másik pedig az, amikor egy lány „Leonardo Davin Chi-ről” írt egy esszét. Nem tudta, hogy kell leírni, hogy Leonardo DaVinci.



