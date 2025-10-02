Az 5 legsebezhetőbb csillagjegy: mindent a szívükre vesznek

Ha Szűz a csillagjegyed, akkor számodra a legsebezhetőbb élethelyzet az, amikor be kell ismerned, hogy nem tudsz valamit.



Igazán olvasott és érdeklődő típus vagy, aki rengeteget tud a világról – és imádod is, hogy mindenki intelligensnek tart téged. Ezért amikor muszáj valamiről kérdezned, mert nem vagy biztos önmagadban, az egy sebezhető helyzetbe tesz téged.



Ilyen esetben egy olyan oldaladat mutatod meg, amit mindig is igyekeztél elrejteni mások elől, és félsz, hogy mások kevesebbnek tartanak téged. Ha pedig valaki erre még megjegyzést is tesz, azt nagyon komolyan a lelkedre tudod venni.



