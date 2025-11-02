„Vajon fejbe tudom rúgni magam?” – A legrosszabb döntés, amit a szemed láttára hoztak meg

Mindenki hozott már rossz döntést életében, de az alábbi esetekben különösen rosszul járt az illető.
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd
1/10 A trükk
A kifejezetten béna gördeszkás srác a parkban fogadott valakivel, hogy meg tud csinálni egy trükköt. Felsuhant nagy sebességgel a félcső falára és a fenekével érkezett egy egyenetlen felületre, aminek következtében szétszaggatta a belső részeit. Onnantól, azaz 16 éves korától kezdve sztómazsákot kell hordania.
2/10 Csípős
Egy buliban az egyik srác kijelentette, hogy a paprikaspray közel sem olyan fájdalmas, mint ahogy azt az emberek előadják és – amikor kiderült, hogy az egyik lánynál van spray - kitalálta, hogy be is bizonyítja az igazát. Mindenki összegyűlt a kertben és lélegzetvisszafojtva figyeltük, ahogy pár centiről arconfújta magát. Amikor elkezdett üvölteni, mindenki nevetett.