„Vajon fejbe tudom rúgni magam?” – A legrosszabb döntés, amit a szemed láttára hoztak meg
iStock

Szőke Angéla
Írta 2025.11.02.

Mindenki hozott már rossz döntést életében, de az alábbi esetekben különösen rosszul járt az illető.

1/10 A trükk

A trükk
A kifejezetten béna gördeszkás srác a parkban fogadott valakivel, hogy meg tud csinálni egy trükköt. Felsuhant nagy sebességgel a félcső falára és a fenekével érkezett egy egyenetlen felületre, aminek következtében szétszaggatta a belső részeit. Onnantól, azaz 16 éves korától kezdve sztómazsákot kell hordania.

2/10 Csípős

Csípős
Egy buliban az egyik srác kijelentette, hogy a paprikaspray közel sem olyan fájdalmas, mint ahogy azt az emberek előadják és – amikor kiderült, hogy az egyik lánynál van spray - kitalálta, hogy be is bizonyítja az igazát. Mindenki összegyűlt a kertben és lélegzetvisszafojtva figyeltük, ahogy pár centiről arconfújta magát. Amikor elkezdett üvölteni, mindenki nevetett.

3/10 Bumm a fejbe

Bumm a fejbe
„Vajon fejbe tudom rúgni magam?” kérdezte az öcsém. Igen, sikerült neki, az orra azóta is ferde.

