„Vajon fejbe tudom rúgni magam?” – A legrosszabb döntés, amit a szemed láttára hoztak meg

Egy buliban az egyik srác kijelentette, hogy a paprikaspray közel sem olyan fájdalmas, mint ahogy azt az emberek előadják és – amikor kiderült, hogy az egyik lánynál van spray - kitalálta, hogy be is bizonyítja az igazát. Mindenki összegyűlt a kertben és lélegzetvisszafojtva figyeltük, ahogy pár centiről arconfújta magát. Amikor elkezdett üvölteni, mindenki nevetett.



