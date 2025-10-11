„Azért dobott, mert álmában nem segítettem neki”- A legképtelenebb szakítási indokok
iStock

„Azért dobott, mert álmában nem segítettem neki”- A legképtelenebb szakítási indokok

Szőke Angéla
Írta 2025.10.11.

Szakítani nem könnyű, de lehet kulturáltan csinálni, ahogy az alábbi tíz esetben nem sikerült.

Összejöttem egy sráccal egy bulin. Másnap este randiztunk, sétáltunk a parkban, csókolóztunk. Két nappal később étteremben vacsoráztunk. Utána napközben találkoztunk és éreztem, hogy távolságtartó lett. Mikor kérdeztem, mi a baj, és azt mondta: „Veled is előfordult már, hogy megláttál valakit a napfényben és észrevetted, hogy csomó szeplője van?” Vörösesbarna hajam van és szeplős vagyok.

Négy hónapja jártam egy sráccal, sülve-főve együtt voltunk, szerelmes voltam. Az ő ötlete volt, hogy a karácsonyt töltsem a családjával. Odautaztunk, majd úgy mutatott be, mint „a lány, akit úgy szeret, mintha a húga lenne”. Mikor félrehívtam és kérdeztem, hogy ez mégis mit jelent, azt mondta, sajnálja, de nem szerelmes belém, viszont én vagyok neki a hugi, akire mindig is vágyott. Aznap reggel még szexeltünk!

Egy volt kollégám hat éven keresztül próbálkozott nálam finoman, azaz időnként emlékeztetett arra, hogy ha úgy döntenék, ő szívesen randizna velem. Hat év után úgy éreztem, adok neki egy esélyt és nagyon jól alakultak a dolgok, legalábbis én úgy éreztem. Két hónap járás után éppen otthon voltunk, amikor megállította a filmet, amit néztünk és közölte, hogy sajnálja, de „a fejében jobb volt ez a kapcsolat, mint amilyen a valóságban.”

