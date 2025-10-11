Négy hónapja jártam egy sráccal, sülve-főve együtt voltunk, szerelmes voltam. Az ő ötlete volt, hogy a karácsonyt töltsem a családjával. Odautaztunk, majd úgy mutatott be, mint „a lány, akit úgy szeret, mintha a húga lenne”. Mikor félrehívtam és kérdeztem, hogy ez mégis mit jelent, azt mondta, sajnálja, de nem szerelmes belém, viszont én vagyok neki a hugi, akire mindig is vágyott. Aznap reggel még szexeltünk!



