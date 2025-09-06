„Ott flangált előttem a nagy csöcseivel” – ügyvédek képtelen történetei
iStock

„Ott flangált előttem a nagy csöcseivel” – ügyvédek képtelen történetei

Szőke Angéla
Írta 2025.09.06.

Aki követte Amber Heard és Johnny Depp perét, az tudja, hogy a tárgyalóteremben milyen súlya van annak, ha valaki „elszólja magát”. Az alábbi tíz esetben nagyot bakiztak a tanúk.

1/10 Ruházat

Ruházat
A vádlott abban a cipőben és pólóban jött a tárgyalásra, amit a védencemtől lopott el. A bíró megkérdezte, vissza akarja-e a kapni a ruhadarabokat, védencem mondta, hogy igen. Nem azért, mert annyira kellettek neki, hanem mert látni akarta, ahogy a tettest zokniban, felső nélkül vezetik el.

2/10 Etetés

Etetés
Védencem a volt feleségétől akarta elperelni a gyerekeket, ugyanis szörnyű körülmények között éltek anyjukkal, aki a gyerektartást drogra költötte. Bizonyítandó, hogy milyen gondos anya, a volt feleség arra, hogy még enni sem ad rendesen a gyerekeknek, bekiabálta, hogy „Dehát tegnap is adtam nekik macskakaját!”

3/10 Lépések

Lépések
Az alkoholista férj ellen pereltük a gyerekeket. Azt mondta, elkezdett járni az anonim alkoholistákhoz és már a negyedik lépésnél tart a 12-ből. Kérdeztem, mi a 4. lépés, nem tudta. Mi a harmadik? Nem tudta, ahogy a másodikat sem. Ugrott a felügyeleti joga.

