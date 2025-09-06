„Ott flangált előttem a nagy csöcseivel” – ügyvédek képtelen történetei

A vádlott abban a cipőben és pólóban jött a tárgyalásra, amit a védencemtől lopott el. A bíró megkérdezte, vissza akarja-e a kapni a ruhadarabokat, védencem mondta, hogy igen. Nem azért, mert annyira kellettek neki, hanem mert látni akarta, ahogy a tettest zokniban, felső nélkül vezetik el.



