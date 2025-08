Az 5 legjobb film Netflixen a szingliségről

\r

A magam részéről azt tudom mondani, hogy sosem szerettem egyedül lenni. Félreértés ne essék, nem voltam sose azt a kapcsolatfüggő típus, de mivel az ember társas lény, így én is úgy éreztem, nehezen tudok egyedül megmaradni sokáig a világban. Kevés időt töltöttem életem során egyedül, szingliként, de el kell ismernem, annak a periódusnak is megvoltak a maga szépségei és előnyei. Az ember olyankor kötöttségek és elköteleződés nélkül élvezheti a világ csodáit és a mindennapok körforgását, nem kell senki felé felelősséggel tartoznia vagy éppen magyarázkodnia. De aztán ott van a másik oldala is a dolgoknak, hogy egy-egy randi vagy átbulizott alkalom után magányosan térünk haza, ahol nem vár senki, és ez hosszútávon lelkileg igen megterhelő tud lenni.\r

Mi most összegyűjtöttünk 5 olyan szuper alkotást a streaming szolgáltató kínálatából, melyek a szingliséget, mint központi kérdést dolgozzák fel – bemutatva annak minden pozitív és negatív hozadékát.\r

A szingliségnek megvannak az előnyei, de természetesen a maga árnyoldalai is. Egy fájdalmas szakítást követően az ember mindig kicsit magába zuhan, majd újult erővel belevág a randizás csodálatos világába, ahol számos új embert ismer meg. Azt, hogy a szingliség jó dolog-e vagy sem, mindenki döntse el maga. Mi mindenesetre összeszedtünk 5 szuper remekművet, mely az egyedülálló lét kérdéseit boncolgatva kiváló kikapcsolódási lehetőség párkeresőknek és kapcsolatban élőknek egyaránt.\r

