10 ízig-vérig nyári film, amit még augusztusban látnod kell

Miközben már beköszöntött az augusztus, te is úgy érzed, mintha csak most kezdődött volna el a nyár? Bár hivatalosan már tényleg csak néhány hétig tart ez a csodálatos évszak, felfoghatod úgy is, hogy még sok nagyszerű élménnyel gazdagodhatsz ezen a nyáron. Ha pedig nincs jó kedved, vagy éppen csak egy kis kikapcsolódásra vágysz, nézz meg néhány ízig-vérig nyári filmet, utána pedig élvezd ki, amíg a jó idő és a ragyogó napsütés még velünk van.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1/10 Kellékfeleség (2011) Jennifer Aniston és Adam Sandler már rengetegszer bizonyította, hogy fantasztikus színészek, együtt pedig talán azt sem túlzás mondani, hogy páratlanul jó párost alkotnak. Erre nagyszerű példa a Kellékfeleség című filmjük is, amelyben Aniston a nőcsábászt alakító plasztikai sebész asszisztenséből egy félresikeredett taktika miatt egy csapásra a felesége lesz, és egy különös kalandra indulnak a mesés Hawaiira, ahol ráébrednek, hogy nagyon is vonzódnak egymáshoz.



