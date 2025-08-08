10 ízig-vérig nyári film, amit még augusztusban látnod kell

Miközben már beköszöntött az augusztus, te is úgy érzed, mintha csak most kezdődött volna el a nyár? Bár hivatalosan már tényleg csak néhány hétig tart ez a csodálatos évszak, felfoghatod úgy is, hogy még sok nagyszerű élménnyel gazdagodhatsz ezen a nyáron. Ha pedig nincs jó kedved, vagy éppen csak egy kis kikapcsolódásra vágysz, nézz meg néhány ízig-vérig nyári filmet, utána pedig élvezd ki, amíg a jó idő és a ragyogó napsütés még velünk van.
1/10 Kellékfeleség (2011)
Kapcsolódó: Az 5 legjobb film Netflixen a szingliségről
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/10Következő»