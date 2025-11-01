„A talált tárgyakból öltözködtem” – Mi a legdurvább „fiatal voltam, kellett a pénz” történeted?

A barátnőm azt mondta, tud nekem munkát, menjek ki hozzá Angliába. Megvette a repjegyem is (azt mondta, majd megadom kint az első fizetésemből), csak annyit kellett tennem, hogy feljutok Pestre és felszállok a gépre. Ötszáz forint hiányzott a vonatjegyhez, de már csak fél órám volt.



Bementem a kocsmába és elkezdtem kéregetni a vendégektől. MIndenki elhessentett, de egy bácsi azt mondta, ad ötszáz froncsit, ha cserébe megfoghatja a mellem. Választhattam, hogy pofonverem vagy elfogadom az ajánlatát. Mivel nem volt választásom, engedtem neki. Kicsit megmarkolta párszor, majd fizetett, én meg rohantam az állomásra. Nem életem legbüszkébb pillanata, de ma már saját cégem van Angliában, úgyhogy megérte.



