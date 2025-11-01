„A talált tárgyakból öltözködtem” – Mi a legdurvább „fiatal voltam, kellett a pénz” történeted?

A pénzszűke képes kétségbeesett tettekre kényszeríteni az embert, ahogy az alább tíz esetben is történt.
1/10 Személyiség
Eladtam a személyi igazolványom és az útlevelem. (Nagyon kellett a pénz.) Persze még aznap bejelentettem a hivatalban, hogy elhagytam őket, hogy bármihez is használták, én tiszta legyek.
2/10 Az ereklye
Nem én, hanem a barátnőm, aki akkoriban heroinista volt. Eladta potom pénzért a Madonna által dedikált posztert, amit ő maga íratott alá a vele, amikor órákig várt rá a jeges hidegben a Hilton előtt, amikor Madonna itt forgatta az Evitát. Akkor döbbentem rá, mire képes a kábítószer.
A barátnőm azt mondta, tud nekem munkát, menjek ki hozzá Angliába. Megvette a repjegyem is (azt mondta, majd megadom kint az első fizetésemből), csak annyit kellett tennem, hogy feljutok Pestre és felszállok a gépre. Ötszáz forint hiányzott a vonatjegyhez, de már csak fél órám volt.
Bementem a kocsmába és elkezdtem kéregetni a vendégektől. MIndenki elhessentett, de egy bácsi azt mondta, ad ötszáz froncsit, ha cserébe megfoghatja a mellem. Választhattam, hogy pofonverem vagy elfogadom az ajánlatát. Mivel nem volt választásom, engedtem neki. Kicsit megmarkolta párszor, majd fizetett, én meg rohantam az állomásra. Nem életem legbüszkébb pillanata, de ma már saját cégem van Angliában, úgyhogy megérte.