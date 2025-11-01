„A talált tárgyakból öltözködtem” – Mi a legdurvább „fiatal voltam, kellett a pénz” történeted?
iStock

Címlap / Életmód / Pénz és hivatás / „A talált tárgyakból öltözködtem”...

„A talált tárgyakból öltözködtem” – Mi a legdurvább „fiatal voltam, kellett a pénz” történeted?

Szőke Angéla
Írta 2025.11.01.

A pénzszűke képes kétségbeesett tettekre kényszeríteni az embert, ahogy az alább tíz esetben is történt.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

1/10 Személyiség

Személyiség
Eladtam a személyi igazolványom és az útlevelem. (Nagyon kellett a pénz.) Persze még aznap bejelentettem a hivatalban, hogy elhagytam őket, hogy bármihez is használták, én tiszta legyek.

2/10 Az ereklye

Az ereklye
Nem én, hanem a barátnőm, aki akkoriban heroinista volt. Eladta potom pénzért a Madonna által dedikált posztert, amit ő maga íratott alá a vele, amikor órákig várt rá a jeges hidegben a Hilton előtt, amikor Madonna itt forgatta az Evitát. Akkor döbbentem rá, mire képes a kábítószer.

Olvass még a témában

3/10 Markolva

Markolva
A barátnőm azt mondta, tud nekem munkát, menjek ki hozzá Angliába. Megvette a repjegyem is (azt mondta, majd megadom kint az első fizetésemből), csak annyit kellett tennem, hogy feljutok Pestre és felszállok a gépre. Ötszáz forint hiányzott a vonatjegyhez, de már csak fél órám volt.

Bementem a kocsmába és elkezdtem kéregetni a vendégektől. MIndenki elhessentett, de egy bácsi azt mondta, ad ötszáz froncsit, ha cserébe megfoghatja a mellem. Választhattam, hogy pofonverem vagy elfogadom az ajánlatát. Mivel nem volt választásom, engedtem neki. Kicsit megmarkolta párszor, majd fizetett, én meg rohantam az állomásra. Nem életem legbüszkébb pillanata, de ma már saját cégem van Angliában, úgyhogy megérte.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

„A talált tárgyakból öltözködtem” – Mi a legdurvább „fiatal voltam, kellett a pénz” történeted?

„A talált tárgyakból öltözködtem” – Mi a legdurvább „fiatal voltam, kellett a pénz” történeted?
Ilyen magasra rakd a copfod: az „állvonal szabály”

Ilyen magasra rakd a copfod: az „állvonal szabály”
Teszteld! Te melyik női szuperhős lennél a képregények világában?

Teszteld! Te melyik női szuperhős lennél a képregények világában?
Ötletes magtartók és csíráztatók: kreatív megoldások a nyári palántázáshoz

Ötletes magtartók és csíráztatók: kreatív megoldások a nyári palántázáshoz
„Lehangoló” volt Anne Frank naplója – Nevetséges okokból betiltott könyvek

„Lehangoló” volt Anne Frank naplója – Nevetséges okokból betiltott könyvek
Szembetűnő különbségek a testi és a lelki éhség között

Szembetűnő különbségek a testi és a lelki éhség között
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK