10 romantikus film a 90-es évek évekből, amit újra szeretnénk nézni

A 90-es évek a romantikus vígjátékok igazi aranykora volt, rengeteg klasszikus jött ki abban az időben, amik a mai napig méltán népszerűek. Ha nem is volt feltétlenül realisztikus a párkapcsolatok ábrázolása ezekben a filmekben, egy egész generáció elvárásait alakította, hiszen kislányként mi is ilyen románcokról álmodoztunk. Nézzük, melyik tíz szerelmespár volt a legcukibb és legemlékezetesebb ebből az érából.
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?
1/10 Annie Reed és Sam Baldwin (A szerelem hullámhosszán)
Ez volt az a film, ami megtanította, hogy érdemes elmenni a szerelemért a világ végére is.
Ugyan a lány messze lakik és már menyasszony, a szereplők mégis egymásra találnak a végén.
Meg Ryan és Tom Hanks fantasztikus kémiája nemcsak ebben a filmben csillogott, később A szerelem hálójában című filmben is összejöttek.
2/10 Dorothy Boyd és Jerry Maguire (Jerry Maguire, a nagy hátraarc)
Mikor a címszereplő ráébred, hogy az erkölcs fontosabb, mint a pénz és kilép munkahelyéről, senki nem követi, csak a titkárnője, akit addig észre sem vett.
Renée Zellweger és Tom Cruise párosa tökéletes választás volt.