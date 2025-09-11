10 romantikus film a 90-es évek évekből, amit újra szeretnénk nézni

Szőke Angéla
Írta 2025.09.11.

A 90-es évek a romantikus vígjátékok igazi aranykora volt, rengeteg klasszikus jött ki abban az időben, amik a mai napig méltán népszerűek. Ha nem is volt feltétlenül realisztikus a párkapcsolatok ábrázolása ezekben a filmekben, egy egész generáció elvárásait alakította, hiszen kislányként mi is ilyen románcokról álmodoztunk. Nézzük, melyik tíz szerelmespár volt a legcukibb és legemlékezetesebb ebből az érából.

1/10 Annie Reed és Sam Baldwin (A szerelem hullámhosszán)

Ez volt az a film, ami megtanította, hogy érdemes elmenni a szerelemért a világ végére is.

Ugyan a lány messze lakik és már menyasszony, a szereplők mégis egymásra találnak a végén.

Meg Ryan és Tom Hanks fantasztikus kémiája nemcsak ebben a filmben csillogott, később A szerelem hálójában című filmben is összejöttek.

2/10 Dorothy Boyd és Jerry Maguire (Jerry Maguire, a nagy hátraarc)

Mikor a címszereplő ráébred, hogy az erkölcs fontosabb, mint a pénz és kilép munkahelyéről, senki nem követi, csak a titkárnője, akit addig észre sem vett.

Renée Zellweger és Tom Cruise párosa tökéletes választás volt.

3/10 Molly Jensen és Sam Wheat (Ghost – A szellem)

A Ghost volt az a film, amit a kritikusok a földbe döngöltek, de a közönség imádta.

Patrick Swayze és Demi Moore agyagos korongozása örökre belénk égett, és az is bebizonyosodott, hogy van szerelem a halál után is.

