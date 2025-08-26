Ilyenek voltak az otthonok, amikor születtél. Az 50-es évektől a 2000-esig

50-es évek
Az 50-es években számtalan olyan dekortrend létezett, amelyek ma már nem igazán, vagy csak nyomokban fedezhetők fel a legtöbb otthonban. Az egyik ilyen ikonikus stílust képviselték az art deco bútorok, amelyek minimalista, letisztult vonalvezetéssel készültek, és többnyire geometriai minták díszítették őket.
Továbbá gyakori volt ebben az időszakban a pasztell, mint domináns szín, és a fából készült panelek, amelyek helyettesítették a tapétákat, falfestékeket. Akkoriban szinte minden polcon, szekrényen, asztalon ott lapultak a horgolt kis asztalterítők!
