Ezek a legcsendesebb kutyafajták – a szomszédok örömére

Mindenkinek volt már olyan élménye, hogy a hétköznap zajai közé egy szomszéd kutya ugatása is bekúszik. Ahhoz, hogy az ilyen helyzeteket elkerüljük, elengedhetetlen, hogy olyan kutyafajtát válasszunk, melyek kifejezetten csendesek, ezzel kiegyensúlyozottabbá téve közösségi életünket is. Az alábbiakban hét olyan kutyafajtát mutatunk be, akik a legcsendesebbnek mondhatók, ezzel igazán kedvezve a békés lakóközösség kialakulásának.

Afgán agár

Az elegáns és kecses afgán agár nemcsak kifinomult megjelenése miatt különleges, hanem azért is, mert viszonylag csendes lélek. Természete visszafogott, szeret gazdái mellett pihenni, és kevésbé hajlamos a felesleges ugatásra. Egyébként független, domináns természetű, így szüksége van egy tapasztalt gazdára, aki tudja, hogyan kezelje ezt a karaktert.

Egy ilyen kutya remek választás lehet olyan helyekre, ahol fontos a kevés zaj, például társasházi körülmények között.

Basenji

A basenji, melyet „ugatásmentes kutyaként" is emlegetnek, különleges hangképző szervének köszönhetően nem képes ugatni a megszokott módon. Ezért a lakóterek közelében ideális társ lehet. A basenji inkább más módokon kommunikál, mint például jellegzetes „jodli" hangjával, mely jóval ritkább, és kevésbé tolakodó.

Ezek a kutyák ugyanakkor figyelmesek és éberek, ezért remekül alkalmazhatók riasztásként is, de csendes jellegük miatt, az éjszakai zaj elkerülhető velük.

