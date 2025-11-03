7 nyugis, kistermetű kutyafajta idősebb emberek mellé

Ha valaki aprócska kutyusra vágyik, íme a törpespicc, ami egész életében úgy néz ki, mint egy kölyökkutya.



Nagyon szereti, ha kézben viszik, mert a hosszú sétákat nem bírja jól, de még egy kisebb táskában is bőven elfér, és fel is találja magát közben nézelődéssel.



Szeret sokat aludni, és imád játszani, de ehhez nem kell neki mindig kint lenni: a lakásban, egy-egy kedvenc kis játékával remekül leköti magát.



