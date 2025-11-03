7 nyugis, kistermetű kutyafajta idősebb emberek mellé
7 nyugis, kistermetű kutyafajta idősebb emberek mellé

Amikor egy idősebb személy választ magának kutyát, fontos figyelembe venni, hogy mennyire energikus fajtát szeretne. Bizonyos kutyák igénylik a napi többszöri sétát és állandó játékot, míg más fajták jobb szeretik a nyugisabb életvitelt. Ez utóbbi kategóriába tartoznak az alábbi kutyusok!

1/7 Bichon frisé

Bichon frisé időseknek
Kicsi szeretetgombóc, aki imádja az állandó társaságot: így lehetne jellemezni a bichon frisét!

Ez a fajta kifejezetten apró méretű marad, alig nyom néhány kilót, így egyébként még az is könnyedén kézbe tudja venni, aki nehezebben tud már emelni.

Nem kell neki túl sok mozgás, a napi sétára szüksége van, egyébként pedig szívesen pihen a gazdi mellett.

Az egyetlen fontos dolog, hogy állandó nyírásra van szüksége, általában havonta vagy kéthavonta.

2/7 Pembroke welsh corgi

Welsh corgi időseknek
Ez a fajta híres vidámságáról, könnyed alkalmazkodó készségéről, és nem mellesleg nagyon okos!

Hamar tanul, és rendkívül türelmes, apró lábai miatt pedig a hosszú, gyors túrákat és futkározást amúgy sem annyira kedveli.

Ebből kifolyólag jó választás egy olyan idősebb személy mellé, aki szívesen sétál, de a hosszú játékokra nincs már energiája, hiszen a corgi számára a napi séta általában bőven elegendő.

3/7 Törpespicc

Pomerániai törpespicc időseknek
Ha valaki aprócska kutyusra vágyik, íme a törpespicc, ami egész életében úgy néz ki, mint egy kölyökkutya.

Nagyon szereti, ha kézben viszik, mert a hosszú sétákat nem bírja jól, de még egy kisebb táskában is bőven elfér, és fel is találja magát közben nézelődéssel.

Szeret sokat aludni, és imád játszani, de ehhez nem kell neki mindig kint lenni: a lakásban, egy-egy kedvenc kis játékával remekül leköti magát.

