7 nyugis, kistermetű kutyafajta idősebb emberek mellé

Amikor egy idősebb személy választ magának kutyát, fontos figyelembe venni, hogy mennyire energikus fajtát szeretne. Bizonyos kutyák igénylik a napi többszöri sétát és állandó játékot, míg más fajták jobb szeretik a nyugisabb életvitelt. Ez utóbbi kategóriába tartoznak az alábbi kutyusok!
1/7 Bichon frisé
Kicsi szeretetgombóc, aki imádja az állandó társaságot: így lehetne jellemezni a bichon frisét!
Ez a fajta kifejezetten apró méretű marad, alig nyom néhány kilót, így egyébként még az is könnyedén kézbe tudja venni, aki nehezebben tud már emelni.
Nem kell neki túl sok mozgás, a napi sétára szüksége van, egyébként pedig szívesen pihen a gazdi mellett.
Az egyetlen fontos dolog, hogy állandó nyírásra van szüksége, általában havonta vagy kéthavonta.
2/7 Pembroke welsh corgi
Ez a fajta híres vidámságáról, könnyed alkalmazkodó készségéről, és nem mellesleg nagyon okos!
Hamar tanul, és rendkívül türelmes, apró lábai miatt pedig a hosszú, gyors túrákat és futkározást amúgy sem annyira kedveli.
Ebből kifolyólag jó választás egy olyan idősebb személy mellé, aki szívesen sétál, de a hosszú játékokra nincs már energiája, hiszen a corgi számára a napi séta általában bőven elegendő.