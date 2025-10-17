Szinte megfojtod a szereteteddel? Biztos jelek, hogy kötődési problémáid vannak

Kötődni már csecsemőkorban megtanulunk. Az első és legfontosabb ember egy újszülött életében az édesanyja. Majd egy családba integrálódva, különböző mintákat látva, kialakítja saját kötődési formáit, ami meghatározza későbbi kapcsolatainak minőségét.

Létezik jó kötődés?

A kérdés jogos, mert tulajdonképpen mindenki abból az érzelmi pakkból tud gazdálkodni, amit otthonról hoz. Ami egyikünknél „A”, az a másiknál „B” és egyik sem rosszabb, mint a másik, pusztán más. Éppen ezért felesleges azon agyalnunk, hogy mikor tudnánk valakihez tökéletesen kötődni, mert valószínű, ilyen nem létezik. Ami számodra tökéletes lenne, lehet valaki más számára érthetetlen. Mégis a legfontosabb, hogy egy olyan partnert találj magad mellé, akivel jól tudtok kötődni egymáshoz. Valahogy úgy, mint a Jin és Jang. Még, ha a párod az ellenpólusod is, ki tudjátok egymást egészíteni.

