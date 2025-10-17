Szinte megfojtod a szereteteddel? Biztos jelek, hogy kötődési problémáid vannak

Létezik jó kötődés?
A kérdés jogos, mert tulajdonképpen mindenki abból az érzelmi pakkból tud gazdálkodni, amit otthonról hoz. Ami egyikünknél „A”, az a másiknál „B” és egyik sem rosszabb, mint a másik, pusztán más. Éppen ezért felesleges azon agyalnunk, hogy mikor tudnánk valakihez tökéletesen kötődni, mert valószínű, ilyen nem létezik. Ami számodra tökéletes lenne, lehet valaki más számára érthetetlen. Mégis a legfontosabb, hogy egy olyan partnert találj magad mellé, akivel jól tudtok kötődni egymáshoz. Valahogy úgy, mint a Jin és Jang. Még, ha a párod az ellenpólusod is, ki tudjátok egymást egészíteni.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/4Következő»