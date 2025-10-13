Könyvvel a világ körül: ezt az új utazási trendet minden könyvmoly imádni fogja

Az irodalmi utazások világszerte egyre népszerűbbek, ahol a könyvek, a helyszínek és a közösség szoros egysége alkotnak újfajta élményeket. Fedezd fel, hogyan lehet az olvasás az utazás középpontja.

Az októberi napok már hűvösek, a városok és falvak aranyba borulnak, és az esték ideálisak arra, hogy belebújjunk kedvenc meleg pulcsinkba egy jó könyv társaságában. De az olvasás nem csak otthoni program lehet.

A BBC egyik riportjában Lizzie Enfield egy különleges utazási jelenséget mutatott be, amely világszerte egyre népszerűbb az utazók körében – az irodalmi utazásokat, ahol a könyvek, a helyszínek és a közösség szoros egysége alkotnak újfajta élményeket.

Irodalmi elvonulások – több mint egy könyv és egy táj

Az olvasás egyre inkább az utazás középpontjába kerül. Enfield beszámolója szerint Firenzében, az „I'Brindellone" nevű trattoriában egy tucatnyi ember gyűlt össze, hogy Sarah Winman Still Life című regényéről beszélgessenek. A falakat az 1966-os árvíz képei díszítik, amelyek inspirálták a regény szerzőjét. A résztvevők nem csak beszélgettek a könyvről, hanem a történet helyszínén merültek el a múltban, átélték a hely szellemét.

Ez a közösség egy Books in Places nevű olvasótúrán vett részt, amely egy új generációs utazási forma része, ahol a nyaralás nem a napozásról vagy városnézésről szól, hanem a könyvek és a helyszínek találkozásáról. Enfield rámutat: „Ez az utazás olyan hibrid, ami egyszerre nyaralás, könyvklub és kulturális elmélyülés.”

