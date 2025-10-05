Komposztálás kert nélkül. Így csináld otthon vagy a teraszon
iStock

Címlap / Otthon / Háztartás / Komposztálás kert nélkül. Így csináld...

Komposztálás kert nélkül. Így csináld otthon vagy a teraszon

Schuster Borka
Írta 2025.10.05.

A komposztálás nem csak a nagy kertek kiváltsága. Városi lakásban is könnyen megoldható, különböző módszerekkel, mint a bokashi vagy a gilisztakomposztálás.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

A komposztálás sokak fejében a nagy kertekkel, fák árnyékában álló fa- vagy műanyag komposztálókkal kapcsolódik össze. Pedig a szerves hulladék újrahasznosítása nem csak a vidéki háztartások kiváltsága – egyre több városi lakásban élő ember is szeretne tenni a fenntarthatóságért. Jó hír, hogy kert nélkül is bőven van lehetőségünk komposztálni, ráadásul többféle módszer közül választhatunk, attól függően, mennyi helyünk, időnk és kedvünk van a folyamat irányításához. Lássuk a legnépszerűbb lehetőségeket!

Bokashi, a japán módszer a konyhában

A bokashi egy fermentációs eljárás, amelynél a szerves hulladékot, például zöldségmaradékot, kávézaccot vagy tojáshéjat, légmentesen záródó vödörben gyűjtjük. A folyamat különlegessége, hogy hasznos mikroorganizmusok segítenek lebontani az ételmaradékot, miközben nem alakul ki kellemetlen szag.

A végeredmény egy savanykás illatú „előkomposzt”, amit később balkonládában vagy közösségi komposztban lehet továbbérlelni. A bokashi kifejezetten praktikus kis lakásokban, mert helytakarékos, gyors és szagmentes.

Olvass még a témában

iStock

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Komposztálás kert nélkül. Így csináld otthon vagy a teraszon

Komposztálás kert nélkül. Így csináld otthon vagy a teraszon
Ez vár ránk október 13 és november 6 között – Könnyelmű költések és új kapcsolatok

Ez vár ránk október 13 és november 6 között – Könnyelmű költések és új kapcsolatok
﻿A spirituális élet 10 egyetemes törvénye

﻿A spirituális élet 10 egyetemes törvénye
A legjobb, amit a testeddel tehetsz ősszel: a gesztenye csodás hatásai

A legjobb, amit a testeddel tehetsz ősszel: a gesztenye csodás hatásai
Így hasznosítsd újra a műanyag szatyrokat: 7 tipp

Így hasznosítsd újra a műanyag szatyrokat: 7 tipp
Egyáltalán nem mindegy, melyik irányba nyírod a füvet – erre figyelj ezentúl

Egyáltalán nem mindegy, melyik irányba nyírod a füvet – erre figyelj ezentúl
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK