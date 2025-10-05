Komposztálás kert nélkül. Így csináld otthon vagy a teraszon

A komposztálás sokak fejében a nagy kertekkel, fák árnyékában álló fa- vagy műanyag komposztálókkal kapcsolódik össze. Pedig a szerves hulladék újrahasznosítása nem csak a vidéki háztartások kiváltsága – egyre több városi lakásban élő ember is szeretne tenni a fenntarthatóságért. Jó hír, hogy kert nélkül is bőven van lehetőségünk komposztálni, ráadásul többféle módszer közül választhatunk, attól függően, mennyi helyünk, időnk és kedvünk van a folyamat irányításához. Lássuk a legnépszerűbb lehetőségeket!
Bokashi, a japán módszer a konyhában
A bokashi egy fermentációs eljárás, amelynél a szerves hulladékot, például zöldségmaradékot, kávézaccot vagy tojáshéjat, légmentesen záródó vödörben gyűjtjük. A folyamat különlegessége, hogy hasznos mikroorganizmusok segítenek lebontani az ételmaradékot, miközben nem alakul ki kellemetlen szag.
A végeredmény egy savanykás illatú „előkomposzt”, amit később balkonládában vagy közösségi komposztban lehet továbbérlelni. A bokashi kifejezetten praktikus kis lakásokban, mert helytakarékos, gyors és szagmentes.
