„Kiskorában molesztálta a nagybátyja” – Történetek, amikor rájöttél, hogy sérült embert szeretsz

A kapcsolatokban gyakran derül ki, hogy a másik fél milyen érzelmi sérülésekkel küzd. Ezek a történetek bemutatják, hogyan lehet szeretni és támogatni valakit, aki a múltjával harcol.

Nem tudod, mennyire érzelmi sérült valaki, amíg nem jöttök össze. Akkor derül ki, amikor megpróbálod szeretni. Veled is előfordult már, hogy olyan szerettél, akit nem tudtál megmenteni?

Foltozva

A barátom vagdosta magát és ez engem a kapcsolatunk elején halálra rémített. Aztán megtanultam, hogy a szerelmem nem egy sérült játék, amit nekem kell összetoldoznom-foltoznom. Rájöttem, hogy őt nem megjavítani kell, hanem mellette lenni és csendben szeretni. Amikor tudta, hogy nem fogom elhagyni és biztonságban érezte magát, a vagdosás abbamaradt.

