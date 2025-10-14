„Kiskorában molesztálta a nagybátyja” – Történetek, amikor rájöttél, hogy sérült embert szeretsz

Nem tudod, mennyire érzelmi sérült valaki, amíg nem jöttök össze. Akkor derül ki, amikor megpróbálod szeretni. Veled is előfordult már, hogy olyan szerettél, akit nem tudtál megmenteni?
Foltozva
A barátom vagdosta magát és ez engem a kapcsolatunk elején halálra rémített. Aztán megtanultam, hogy a szerelmem nem egy sérült játék, amit nekem kell összetoldoznom-foltoznom. Rájöttem, hogy őt nem megjavítani kell, hanem mellette lenni és csendben szeretni. Amikor tudta, hogy nem fogom elhagyni és biztonságban érezte magát, a vagdosás abbamaradt.
