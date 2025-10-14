„Kiskorában molesztálta a nagybátyja” – Történetek, amikor rájöttél, hogy sérült embert szeretsz
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „Kiskorában molesztálta a nagybátyja”...

„Kiskorában molesztálta a nagybátyja” – Történetek, amikor rájöttél, hogy sérült embert szeretsz

Szőke Angéla
Írta 2025.10.14.

A kapcsolatokban gyakran derül ki, hogy a másik fél milyen érzelmi sérülésekkel küzd. Ezek a történetek bemutatják, hogyan lehet szeretni és támogatni valakit, aki a múltjával harcol.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Nem tudod, mennyire érzelmi sérült valaki, amíg nem jöttök össze. Akkor derül ki, amikor megpróbálod szeretni. Veled is előfordult már, hogy olyan szerettél, akit nem tudtál megmenteni?

Foltozva

A barátom vagdosta magát és ez engem a kapcsolatunk elején halálra rémített. Aztán megtanultam, hogy a szerelmem nem egy sérült játék, amit nekem kell összetoldoznom-foltoznom. Rájöttem, hogy őt nem megjavítani kell, hanem mellette lenni és csendben szeretni. Amikor tudta, hogy nem fogom elhagyni és biztonságban érezte magát, a vagdosás abbamaradt.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

„Kiskorában molesztálta a nagybátyja” – Történetek, amikor rájöttél, hogy sérült embert szeretsz

„Kiskorában molesztálta a nagybátyja” – Történetek, amikor rájöttél, hogy sérült embert szeretsz
Új kutatás: egy gyakori vírus is szerepet játszhat a bőrrák kialakulásában

Új kutatás: egy gyakori vírus is szerepet játszhat a bőrrák kialakulásában
„Tápszer helyett kólát itatott a csecsemővel” – Ápolónők durva, de igaz történetei

„Tápszer helyett kólát itatott a csecsemővel” – Ápolónők durva, de igaz történetei
10 letehetetlen viktoriánus-kori könyv az őszi bekuckózáshoz

10 letehetetlen viktoriánus-kori könyv az őszi bekuckózáshoz
Rákos és bakteriális betegségeket is kiszimatolnak a kutyák

Rákos és bakteriális betegségeket is kiszimatolnak a kutyák
3. évadot is kap az Én és a Walter fiúk – minden, amit eddig tudunk

3. évadot is kap az Én és a Walter fiúk – minden, amit eddig tudunk
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK