„Kisgyerekes szülőként nincs időm barátkozni.” Így csináld, hogy újra barátok közt légy
iStock

Címlap / Életmód / Család / „Kisgyerekes szülőként nincs időm...

„Kisgyerekes szülőként nincs időm barátkozni.” Így csináld, hogy újra barátok közt légy

Farkas Izabella
Írta 2025.10.02.

Amikor az ember kisgyermekes szülővé válik, az élet fenekestül felfordul. A napirend teljesen átalakul, és gyakran az az érzésünk támad, hogy a barátságok háttérbe szorulnak. De valóban szükségszerű, hogy a társadalmi kapcsolatok eltávolodjanak ebben az életszakaszban? A válasz szerencsére nem, mivel számos módszer létezik annak érdekében, hogy a család és a baráti kapcsolatok sikeresen összeegyeztethetők legyenek.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Szervezd meg a közös időt

A szervezés kulcsfontosságú, amikor a kisgyerekes életmódról és a barátságok fenntartásáról van szó. Fontos, hogy előre eltervezd az időt, amit a barátaiddal töltesz, legyen szó akár személyes találkozókról vagy online beszélgetésekről. Így biztosíthatsz helyet a barátságoknak anélkül, hogy a családi idő rovására menne.

Készíts heti vagy havi naptárat, amelybe belefoglalod az ilyen találkozókat. Ne feledd, hogy a menetrend rugalmasan kezelhető, de fontos, hogy legyen egy alapja, amelyhez mindenki igazodni tud. Ez megkönnyíti az időpontok összehangolását, különösen, ha több családos baráttal terveztek közös programot.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Évek óta nem használok tampont – ezek a menstruációs bugyik, amiket minden barátnőmnek ajánlok

Évek óta nem használok tampont – ezek a menstruációs bugyik, amiket minden barátnőmnek ajánlok
Még mindig pollen vészhelyzet van. Így készülj fel!

Még mindig pollen vészhelyzet van. Így készülj fel!
„A boltban felejtettem a babakocsit a gyerekkel együtt”- 10 röhejes szülői baki

„A boltban felejtettem a babakocsit a gyerekkel együtt”- 10 röhejes szülői baki
Te kikapcsolod a klímát, ha elmész otthonról? Lehet, hogy rosszul teszed!

Te kikapcsolod a klímát, ha elmész otthonról? Lehet, hogy rosszul teszed!
Szinte biztos, hogy tápanyaghiányod van, ha ezeket tapasztalod

Szinte biztos, hogy tápanyaghiányod van, ha ezeket tapasztalod
Újabb veszélyes kullancsfajok Magyarországon: így védekezz ellenük

Újabb veszélyes kullancsfajok Magyarországon: így védekezz ellenük
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK