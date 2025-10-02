„Kisgyerekes szülőként nincs időm barátkozni.” Így csináld, hogy újra barátok közt légy

Amikor az ember kisgyermekes szülővé válik, az élet fenekestül felfordul. A napirend teljesen átalakul, és gyakran az az érzésünk támad, hogy a barátságok háttérbe szorulnak. De valóban szükségszerű, hogy a társadalmi kapcsolatok eltávolodjanak ebben az életszakaszban? A válasz szerencsére nem, mivel számos módszer létezik annak érdekében, hogy a család és a baráti kapcsolatok sikeresen összeegyeztethetők legyenek.

Szervezd meg a közös időt

A szervezés kulcsfontosságú, amikor a kisgyerekes életmódról és a barátságok fenntartásáról van szó. Fontos, hogy előre eltervezd az időt, amit a barátaiddal töltesz, legyen szó akár személyes találkozókról vagy online beszélgetésekről. Így biztosíthatsz helyet a barátságoknak anélkül, hogy a családi idő rovására menne.

Készíts heti vagy havi naptárat, amelybe belefoglalod az ilyen találkozókat. Ne feledd, hogy a menetrend rugalmasan kezelhető, de fontos, hogy legyen egy alapja, amelyhez mindenki igazodni tud. Ez megkönnyíti az időpontok összehangolását, különösen, ha több családos baráttal terveztek közös programot.

