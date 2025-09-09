„Azt hitte fizetni akarok neki a sze*ért” – Top 10 kellemetlen sztori

A születésnapom volt és vacsora után a családommal és a barátnőmmel leültünk megnézni a kedvenc filmem. Kicsit furcsállottam, hogy nem kaptam tortát, de volt sok másféle süti így nem nagyon érdekelt. A szüleim és a húgom elmentek lefeküdni, mi pedig a barátnőmmel elkezdtünk szexelni.



Éppen kiskifli-nagykifli pozícióban voltunk, mikor arra lettem figyelmes, hogy kivilágosodik a szoba. Apám, anyám és a húgom jöttek a gyertyával teli tortával, a happy birthdayt énekelve. Miközben én tövig a barátnőmben voltam.



