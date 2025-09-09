„Azt hitte fizetni akarok neki a sze*ért” – Top 10 kellemetlen sztori

A szex csodálatos és intim, de mindenkinek van olyan története, amire a mai napig vagy elborzadva vagy nevetve emlékezik vissza.
1/10 Petronella, 23 – Igéző szemek
A sporttáborban egyedül maradtunk az akkori barátommal edzés után a tornateremben és misszionárius pózban adtunk az élvezeteknek.
Éppen előrehajtottam a fejem, mikor ő kihúzta és szemen élvezett. Mikor félvakon botorkáltam zsebkendőért és megtöröltem az arcom, az első dolog amit láttam, az edzőm dühös arca volt.
2/10 Ákos 28 – Szülinapi meglepetés
A születésnapom volt és vacsora után a családommal és a barátnőmmel leültünk megnézni a kedvenc filmem. Kicsit furcsállottam, hogy nem kaptam tortát, de volt sok másféle süti így nem nagyon érdekelt. A szüleim és a húgom elmentek lefeküdni, mi pedig a barátnőmmel elkezdtünk szexelni.
Éppen kiskifli-nagykifli pozícióban voltunk, mikor arra lettem figyelmes, hogy kivilágosodik a szoba. Apám, anyám és a húgom jöttek a gyertyával teli tortával, a happy birthdayt énekelve. Miközben én tövig a barátnőmben voltam.
A barátnőmmel a zuhanyzóban csináltuk: ő a falhoz lapult, én pedig hátulról dolgoztam. Az egyik lökés előtt azonban pozíciót váltott, aminek eredményeképpen teljes erővel a csempézett falnak mentem a „faltörő kosommal”.
Üvöltöttem a fájdalomtól, a péniszem egy hétig lila volt, azt hittem, sosem leszek képes többé használni.