Kezdjük teljesen elveszíteni a kapcsolatunkat a természettel – Elkeserítő statisztika

Képzeld el, milyen lenne az élet madárcsicsergés nélkül. Vagy ha egy gyerek már nem is ismeri fel a moha tapintását, vagy a virágzó fák illatát. Hátborzongató gondolat, igaz? A The Guardian nemrégiben egy friss tanulmányra hivatkozva hívta fel a figyelmet arra, hogy pontosan ebbe az irányba tartunk. A természethez fűződő emberi kapcsolat drámaian csökkent – és ha nem teszünk valamit, hamarosan teljesen elveszíthetjük ezt az ősi köteléket.

Az élmény kihalása

Egy 2025-ös kutatás szerint, amely az Earth című tudományos folyóiratban jelent meg, a természethez fűződő emberi kapcsolat több mint 60%-kal csökkent 1800 óta. Miles Richardson, a Derby Egyetem professzora – aki a természetközeliség szakértője – figyelmeztet: „A természetes élmények kihalása fenyeget bennünket.” A tanulmány arra is rámutat, hogy a természethez kapcsolódó szavak – mint például a patak, a moha, a virágzás – hasonló arányban tűntek el az irodalomból is.

De mi áll ennek hátterében? Úgy tűnik, hogy a városiasodás, a közeli élővilág eltűnése és az, hogy a szülők egyre ritkábban vezetik be a gyermekeiket a természet világába.

