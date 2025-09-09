Kezdjük teljesen elveszíteni a kapcsolatunkat a természettel – Elkeserítő statisztika

Az élmény kihalása
Egy 2025-ös kutatás szerint, amely az Earth című tudományos folyóiratban jelent meg, a természethez fűződő emberi kapcsolat több mint 60%-kal csökkent 1800 óta. Miles Richardson, a Derby Egyetem professzora – aki a természetközeliség szakértője – figyelmeztet: „A természetes élmények kihalása fenyeget bennünket.” A tanulmány arra is rámutat, hogy a természethez kapcsolódó szavak – mint például a patak, a moha, a virágzás – hasonló arányban tűntek el az irodalomból is.
De mi áll ennek hátterében? Úgy tűnik, hogy a városiasodás, a közeli élővilág eltűnése és az, hogy a szülők egyre ritkábban vezetik be a gyermekeiket a természet világába.
