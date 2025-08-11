Ezzel számolj, ha kávézaccot adsz a virágföldhöz

Ezzel számolj, ha kávézaccot adsz a virágföldhöz
istockphoto.com / sanjeri

Címlap / Otthon / Ezzel számolj, ha kávézaccot adsz a virágföldhöz

Lukács Kamilla
Írta 2025.08.11.

Sokan közülünk szinte rituálészerűen indítják a napjukat egy csésze friss kávéval, azonban a kávézacc, mint maradék, gyakran kerül a szemétbe anélkül, hogy más célra használnánk fel. De mi történik akkor, ha a kávézás utáni maradékot a növényeink gondozására fordítjuk? A természet csodálatos erőforrásainál talán nincs is jobb módja annak, hogy erősítést adjunk zöld kedvenceinknek.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A kávézacc jótékony összetevői

A kávézacc értékes anyagokat tartalmaz, melyek hozzájárulhatnak növényeink egészségéhez. Magában hordozza a nitrogént, mely az egyik legfontosabb tápanyag a növényzet számára, serkentve a levelek növekedését és a zöld szín intenzitását.

Ezen kívül a kávézacc más ásványi anyagokat is tartalmaz, mint például foszfort és káliumot, amelyek szintén kulcsfontosságúak a növények fejlődéséhez, elősegítve a virágzást és gyümölcs fejlődést. A kávézacc savassága is hasznos lehet, különösen azoknak a növényeknek, melyek a savasabb talajt kedvelik.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

Ez történik a növényekkel, ha kávét adsz a virágföldhöz

Ez történik a növényekkel, ha kávét adsz a virágföldhöz ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK