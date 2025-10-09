Már most szervezd be: 5 nem túl zsúfolt karácsonyi vásár a közelben
iStock

Címlap / Kikapcsolódás / Utazás / Már most szervezd be: 5 nem túl zsúfolt...

Már most szervezd be: 5 nem túl zsúfolt karácsonyi vásár a közelben

Arany Inez
Írta 2025.10.09.

Bár Bécs nem éppen egy kevéssé látogatott helyszín, a bécsi adventi vásárok lenyűgöző hangulata miatt mindenképpen megéri ellátogatni. A Városháza előtti tér nemcsak gyönyörűen feldíszítve tündököl, hanem számtalan kézműves standdal várja a látogatókat, ahol különböző egyedi ajándékokat szerezhetsz be.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Sankt Wolfgang, Salzkammergut

Egy hangulatos, de kevésbé zsúfolt osztrák karácsonyi vásár a Sankt Wolfgang-i adventi vásár a Salzkammergut régióban. A festői tóparti kisvárosban gyönyörű fából készült standok, kézműves portékák, forralt bor és karácsonyi fények várják a látogatókat, mindezt egy nyugodtabb, meghittebb hangulatban, mint a nagyvárosokban. A tó felett lebegő hatalmas világító adventi koszorú különleges látványosság. Ideális választás, ha a karácsony varázsát elcsendesedve szeretnéd megélni.

wolfgangseer-advent.at

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Rövidesen búcsút inthetünk a WC-papíroknak. Új technológia a láthatáron

Rövidesen búcsút inthetünk a WC-papíroknak. Új technológia a láthatáron
Enyhül a parlagfű és az üröm támadása?

Enyhül a parlagfű és az üröm támadása?
Ezeket a növényeket soha ne ősszel ültesd el

Ezeket a növényeket soha ne ősszel ültesd el
Ezekkel az egyszerű trükkökkel illatos lesz a gardróbod

Ezekkel az egyszerű trükkökkel illatos lesz a gardróbod
Hangulatos kerti buli olcsón – Ezzel az 5 trükkel megszervezheted

Hangulatos kerti buli olcsón – Ezzel az 5 trükkel megszervezheted
Így alakul a szerelmi életed 2025-ben a kínai horoszkóp szerint

Így alakul a szerelmi életed 2025-ben a kínai horoszkóp szerint
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK