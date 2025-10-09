Már most szervezd be: 5 nem túl zsúfolt karácsonyi vásár a közelben

Bár Bécs nem éppen egy kevéssé látogatott helyszín, a bécsi adventi vásárok lenyűgöző hangulata miatt mindenképpen megéri ellátogatni. A Városháza előtti tér nemcsak gyönyörűen feldíszítve tündököl, hanem számtalan kézműves standdal várja a látogatókat, ahol különböző egyedi ajándékokat szerezhetsz be.

Sankt Wolfgang, Salzkammergut

Egy hangulatos, de kevésbé zsúfolt osztrák karácsonyi vásár a Sankt Wolfgang-i adventi vásár a Salzkammergut régióban. A festői tóparti kisvárosban gyönyörű fából készült standok, kézműves portékák, forralt bor és karácsonyi fények várják a látogatókat, mindezt egy nyugodtabb, meghittebb hangulatban, mint a nagyvárosokban. A tó felett lebegő hatalmas világító adventi koszorú különleges látványosság. Ideális választás, ha a karácsony varázsát elcsendesedve szeretnéd megélni.

wolfgangseer-advent.at

