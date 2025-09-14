Jön a Ransom Canyon 2. évada – minden, amit eddig tudunk

Képzeld el, hogy a nyári naplemente aranyló fénye lassan végigsiklik a texasi prérin. A távolban lovak dobogása hallatszik, a föld illata keveredik a frissen vágott széna aromájával, és a csendben szinte hallani lehet a szívdobbanásokat. Ez a Ransom Canyon, amely nemcsak egy westernsorozat, hanem egy olyan világ, ahol a szerelem, a fájdalom, az örökség és a második esélyek kéz a kézben járnak. A Netflix egyik legérzelmesebb sikersorozata, amelynek hamarosan érkezik a második évada!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A sorozat Jodi Thomas regénysorozatán alapul, amely nyolc kötetben meséli el három texasi ranchdinasztia egymásba fonódó történetét. A Ransom Canyon világa azonban jóval több, mint klasszikus vidéki romantika: kisvárosi titkok, családi árulások, fájdalmas veszteségek és évekig elfojtott szerelmek szövik át a történetet, miközben a föld – és annak megtartása – szimbolikus jelentőséggel bír. A Yellowstone rajongóinak tökéletes, de annál érzelmesebb alternatíva lehet, míg a Virgin River kedvelőinek mélyebb, több szálon futó drámai tartalmat kínál.

Már biztos a folytatás

A Netflix hivatalosan 2025. június 24-én jelentette be, hogy a Ransom Canyon második évadot kap. A bejelentés a streamingóriás saját platformján, a Tudum felületén történt, majd a színészek is megerősítették az örömhírt a közösségi médiában. Josh Duhamel, a sorozat főszereplője, stílusosan csak ennyit írt: „Yee-haw!” – idézi a színészt a Techradar.

A forgatás a jelenlegi tervek szerint még ebben a hónapban, szeptemberben indul Új-Mexikóban. A gyártás várhatóan négy hónapig tart, és ebből következik, hogy a premier legkorábban 2026 végére várható.

A cikk folytatódik, lapozz!