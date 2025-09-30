Jön A Fehér Lótusz 4. évada – minden, amit eddig tudunk

A Fehér Lótusz kultikus HBO-sorozat hivatalosan is folytatódik. A 4. évad érkezését már megerősítették, és izgalmas részletek látnak napvilágot.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ha téged is magával ragadott A Fehér Lótusz sötéten szatirikus világa, van egy remek hírünk: a kultikussá vált HBO-sorozat hivatalosan is folytatódik! A 4. évad érkezését már megerősítették, és máris egyre több izgalmas részlet lát napvilágot. Mutatjuk, mit lehet eddig tudni a folytatásról!

Már biztos, hogy jön a 4. évad

Mike White, a sorozat írója és showrunnere már el is kezdett dolgozni az új történeten, és állítólag konkrét ötletei vannak a folytatásról. A jelenlegi tervek szerint a forgatás 2026-ban kezdődhet, így az új epizódok legkorábban 2026 végén, de valószínűbben inkább 2027-ben érkezhetnek meg a képernyőkre – írja az Esquire.

A cikk folytatódik, lapozz!