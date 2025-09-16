„Jól nézel ki, meg sem ismertelek!” A legpofátlanabb kétélű bókok

Nem csak a csajok lehetnek „bájosak”, hanem bizony a pasik is. Csokorba szedtük a leggyakoribb álbókokat, amelyek olykor tudatosan, máskor pedig véletlenül jelentenek teljesen mást, mint aminek hangzanak…

„Előléptettek? Milyen bájos!”

Hacsak nem a Hello Kitty gyárban dolgozol a rózsaszín cicafutószalag mellett, nem igazán tekinthető helyénvalónak a bájos, a cuki vagy az édes jelző a szakmai sikeredre. Előfordulhat, persze, hogy mezei nyelvbotlásról van szó, s a hapsi egyszerűen nem találta a megfelelő szót – ám sokkal valószínűbb, hogy férfiközpontú szocializáció, vagy akár kifejezett hímsovinizmus húzódik meg a háttérben. Figyeld meg, máskor milyen mellékneveket használ a karriereddel kapcsolatban, és mindent egybevetve alkoss ítéletet!

„Olyan jó nő vagy, hogyhogy nincs pasid?”

A jó nőknek van pasijuk, a Quasimodo-Küklopsz hibrideknek pedig nincs. Ez a látásmód több szempontból veszélyes, és semmiképpen sem tekinthető egészségesnek. Aki csak párkapcsolatban látja kerek egésznek a hölgyeket, alighanem maga is fél-ember. Te pedig nem a másik feledet keresed, ugye, hanem valaki olyat, aki egyensúlyban van önmagával és a világgal, így ketten együtt pláne fantasztikusak lehettek…

„Nem olyan vagy, mint a többi szexi, de kattant csaj, akivel randiztam!”

Fordítás:

„Nem tűnsz annak a szenvedélyes típusnak, akit a falnak döntve le lehet rendezni az előszobában, és akire egész életemben emlékezni fogok.” Így már sokkal kevésbé hízelgő, ugye? Arról nem is beszélve, hogy aki a korábbi partnereit negatív kritikával illeti, valószínűleg rólad sem fog sokkal kedvezőbben vélekedni a jövőben…

„Az arcod szép!”

Persze, ha egyéb porcikáidat már végigbókolta előtte, akkor természetesen rendben van a dolog. De nincs nő, aki nem gondolná egyből azt, hogy a teste többi része nem „üti meg a mércét”…

„Olyan egészségesen gömbölyű vagy!”

Ha bombabiztos az önbizalmad, akkor ez egy fantasztikus elismerés lehet neked. Amennyiben viszont érzékeny vagy a súlyodra, napokig fogsz fetrengni tőle fájdalmadban Márpedig egy úriembernek illene tudni, hogy olykor még a legtökéletesebb alkatú nők is elégedetlenek a mérleg mutatta számokkal

„Jól nézel ki, meg sem ismertelek!”

Mert régen olyan ronda voltál, mint a bűn, igen. De most, hogy már démonian szexi nőszemély lettél, a legkevésbé sem szorulsz rá, hogy olyanokkal csevegj, akik lesújtó véleménnyel voltak rólad valaha is.

„Annyira szeretem, hogy nem kell erőlködnöm, amikor veled vagyok!”

Remek, akkor legközelebb te is megjelenhetsz a randin macinaciban, flip-flop papucsban, pörköltszaftos pólóban és lenőtt hajjal – hogy az asztalnál szellentés bevett szokását ne is említsük. Nyilván ha a srác elengedett állapotban is egy főnyeremény, akkor egy szót sem szóltunk.

„Te nem az a feleség típus vagy!”

Ezt tipikusan az emancipált vadmacskáknak szokták mondani, akikhez látszólag közelebb áll a „barátság extrákkal” típusú kapcsolat, mint a klasszikus háziasszony szerep. Ám akinek a szájából elhangzik a dolog, annak elég érdekes fogalmai lehetnek a házasságról, és talán sosem hallottak még a párok közötti mellérendelő viszonyról… Kaptál már ezekhez hasonló, kétélű bókot? Kíváncsian várjuk!

