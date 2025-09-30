Jeromos és Viktor névnapja van: fedezd fel a nevük mögött rejlő személyiséget!

Jeromos
Jeromos névnapját szeptember 30-án ünneplik, a név görög-latin eredetű, a „hieronymos” szó jelentése „szent név”. A legismertebb Jeromos személy Szent Jeromos, aki a Biblia latin fordítójának számít, jelentős egyházi tudós a késő ókorból. A Jeromos névhez hagyományosan olyan személyiségjegyek társulnak, mint a mély gondolkodás, kitartás, bölcsesség és felelősségtudat.
Jelentős történeti alakok közé tartozik Szent Jeromos, aki azért is fontos, mert a katolikus egyházban október 30-án tartják az ő tiszteletére rendezett ünnepet – ez az időpont hivatalosan kapcsolódik a névnaphoz is. Jeromosok gyakran vezető szerepet töltenek be szellemi vagy vallási területeken, erős igazságérzettel és tanítói készséggel rendelkeznek.
