Ha kotnyeles szomszédod van, nem törnek be hozzád – Mi riasztja a betörőket?

A nyár elég jó időszak a betörők számára, hiszen sokan utaznak el – még ha most csak belföldön is-, emiatt pedig később hatalmas károkkal szembesülhetsz. Persze ha van nyaralód, vagy vidéki házad, annál is érdemes figyelni, hogy ne lehessen könnyedén bejutni abban az időszakban, amikor nem mész le. Mennyire gondolod betörőbiztosnak az otthonodat? Segítünk, ugyanis összzegyűjtöttük, mik azok a jelek, amik miatt az ingatlanod a betörők könnyű célpontjává válhat.

A bejárati ajtó Az egyik legnyilvánvalóbb, hogy ha régi, nem biztonsági ajtóról van szó, akkor azon sokkal könnyebb a bejutás. És mivel a betörők mindig a legegyszerűbb, leggyorsabb megoldásokat keresik, ha nem elég biztonságos az ajtód, vagy gyakran nyitva hagyod, előbb-utóbb lehet, hogy eltűnik néhány dolog a házból. Ha megteheted, mindenképp cseréld le egy újabb, egyetlen darab fából vagy fémből álló darabra. A szemetesed Sokan nem gondolják, de a szemetesük is árulkodó jeleket tartalmazhat a betörők számára. Például, ha most vettél egy új tv-t vagy játékkonzolt, a dobozt pedig nem rejted jól el, vagy a kuka mellé teszed, máris megmutatod, hogy az otthonodban milyen értékek találhatóak. Érdemes ebben az esetben mindig apróbb darabokban kidobnod a dobozt.

