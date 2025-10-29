Ezek a biztos jelei, hogy a pasi teljesen beléd esett és komolyak a szándékai

Megesett már veled, hogy nem tudtad eldönteni, a randipartnered vajon tényleg komolyan tervez-e veled, vagy csak kalandot keres? Most megkérdeztünk egy magyar férfit, szerinte melyek azok a jelek, amelyekből egyértelművé válik, hogy a pasi hosszú távú kapcsolatot keres!

Gábor (32) másfél éve él kapcsolatban barátnőjével, de ezt megelőzően elég hosszú ideig kereste az Igazit, és jó néhány randiban volt része. Ennek kapcsán elég sok tapasztalata van az ismerkedés terén, cikkünk kedvéért pedig megosztotta velünk, miből tudhatod, hogy egy férfi komolyan gondolja veled.

Folyamatos kontakt

„Szerintem az elsőszámú jel, hogy folyamatosan keres, és nem hagyja, hogy megakadjon a beszélgetés. Én akárhányszor ismerkedtem valakivel, aki tényleg érdekelt, még a leghülyébb indokokkal is ráírtam, csak hogy beszélgessünk. És biztos, hogy nem reagáltam mindössze annyit az üzenetére, hogy ‘🙂’, hanem igyekeztem, hogy folyamatosan legyen téma. Még akkor is, ha munkában voltam, és ezer dolgom volt közben.”

