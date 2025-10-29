Ezek a biztos jelei, hogy a pasi teljesen beléd esett és komolyak a szándékai
iStock

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Ezek a biztos jelei, hogy a pasi...

Ezek a biztos jelei, hogy a pasi teljesen beléd esett és komolyak a szándékai

Szirák Viki
Írta 2025.10.29.

Megesett már veled, hogy nem tudtad eldönteni, a randipartnered vajon tényleg komolyan tervez-e veled, vagy csak kalandot keres? Most megkérdeztünk egy magyar férfit, szerinte melyek azok a jelek, amelyekből egyértelművé válik, hogy a pasi hosszú távú kapcsolatot keres!

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Gábor (32) másfél éve él kapcsolatban barátnőjével, de ezt megelőzően elég hosszú ideig kereste az Igazit, és jó néhány randiban volt része. Ennek kapcsán elég sok tapasztalata van az ismerkedés terén, cikkünk kedvéért pedig megosztotta velünk, miből tudhatod, hogy egy férfi komolyan gondolja veled.

Folyamatos kontakt

„Szerintem az elsőszámú jel, hogy folyamatosan keres, és nem hagyja, hogy megakadjon a beszélgetés. Én akárhányszor ismerkedtem valakivel, aki tényleg érdekelt, még a leghülyébb indokokkal is ráírtam, csak hogy beszélgessünk. És biztos, hogy nem reagáltam mindössze annyit az üzenetére, hogy ‘🙂’, hanem igyekeztem, hogy folyamatosan legyen téma. Még akkor is, ha munkában voltam, és ezer dolgom volt közben.”

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

A tinik szerint kínos vagyok, és csak azt tudom tenni, hogy kibékülök ezzel a gondolattal

A tinik szerint kínos vagyok, és csak azt tudom tenni, hogy kibékülök ezzel a gondolattal
Ezek a biztos jelei, hogy a pasi teljesen beléd esett és komolyak a szándékai

Ezek a biztos jelei, hogy a pasi teljesen beléd esett és komolyak a szándékai
Gonosz gyerekek? Az iskolai bántalmazások minden képzeletet felülmúlhatnak

Gonosz gyerekek? Az iskolai bántalmazások minden képzeletet felülmúlhatnak
Öntsünk tiszta vizet a pohárba: jó vagy rossz a szezonális óraátállítás? 

Öntsünk tiszta vizet a pohárba: jó vagy rossz a szezonális óraátállítás? 
5 trükk, ahogyan szúnyogháló nélkül is távol tarthatod a szúnyogokat

5 trükk, ahogyan szúnyogháló nélkül is távol tarthatod a szúnyogokat
5 dolog, amire az airfryeredet még használhatod

5 dolog, amire az airfryeredet még használhatod
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK