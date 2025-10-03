A tiltás a legrosszabb. 7 játékos módszer a testvérféltékenység oldására
iStock

A tiltás a legrosszabb. 7 játékos módszer a testvérféltékenység oldására

Göcző Nóra
Írta 2025.10.03.

Szülőként kevés dolog tud idegesítőbb lenni, mint a gyerekek közötti konfliktus és versengés. Néha, a testvérek közötti komolyabb veszekedés után, hajlamosak vagyunk azt hinni és attól tartani, hogy felnőtt korukban nem lesznek közeli viszonyban vagy teljesen eltávolodnak egymástól a gyermekeink. Ezt senki sem szeretné. Több módszer is létezik arra, hogy a testvérek közötti féltékenységet oldjuk. Szakértők szerint a tiltás ritkán vezet eredményre, a legjobb, ha játékosan közelítünk a problémához.

1/7 Hagyjuk egy kicsit vitatkozni őket

Hagyjuk egy kicsit vitatkozni őket
A gyerekeknek vitába kell keveredniük ahhoz, hogy megtanulják rendezni azokat. Meg kell tanulniuk, milyen az amikor kizárják őket a csoportból, hogy megtanulják a belépéshez szükséges készségeket. Szükségük van arra is, hogy ellenszenves emberekkel találkozzanak, és hogy néha elutasítsák a játék ötleteiket. Ettől fejlődik a rábeszélő képességük. Akinek van testvére, ezeket a szituációkat akár naponta megélheti.


Ha a szülő túl hamar avatkozik be, vagy megpróbálja azonnal oldani a testvérek közötti egészséges konfliktust, akkor a tanulás értékes lehetőségei vesznek el a gyermek számára.

2/7 Az erőszakot ne hagyd elharapózni

Az erőszakot ne hagyd elharapózni
A testvérféltékenység egyik leggyakoribb oka, hogy a gyermekek versengenek a szülők figyelméért. Amikor az egyikük úgy érzi, hogy a másik nagyobb figyelmet kap, akkor rendszerint megpróbálja a saját módszereivel felhívni magára a figyelmet. Ezek a módszerek néha erőszakosak is lehetnek, amit azonban már nem kell eltűrnöd. Amikor kezet emel az egyik gyermek a másikra, ott már rendszerint elúszott a lehetősége a vita nyugodt megoldásának.

3/7 Add meg nekik a szükséges figyelmet

Add meg nekik a szükséges figyelmet
Ahhoz, hogy a gyerekek ki tudják alakítani a saját hatékony megoldásaikat a konfliktushelyzetre, fontos, hogy figyeljünk rájuk, mellettük legyünk és bátorítsuk őket. Ha ez nem történik meg és a gyermek frusztráltnak érzi magát, azonnal visszatér a legprimitívebb problémakezelési módszerhez, a verekedéshez. A legtöbb kutatás alátámasztja, hogy azok a gyerekek, akik sokat verekednek, nem kapják meg a megfelelő mennyiségű és minőségű figyelmet a szüleiktől.

