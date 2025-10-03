A tiltás a legrosszabb. 7 játékos módszer a testvérféltékenység oldására

A gyerekeknek vitába kell keveredniük ahhoz, hogy megtanulják rendezni azokat. Meg kell tanulniuk, milyen az amikor kizárják őket a csoportból, hogy megtanulják a belépéshez szükséges készségeket. Szükségük van arra is, hogy ellenszenves emberekkel találkozzanak, és hogy néha elutasítsák a játék ötleteiket. Ettől fejlődik a rábeszélő képességük. Akinek van testvére, ezeket a szituációkat akár naponta megélheti.





Ha a szülő túl hamar avatkozik be, vagy megpróbálja azonnal oldani a testvérek közötti egészséges konfliktust, akkor a tanulás értékes lehetőségei vesznek el a gyermek számára.



