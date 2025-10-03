A tiltás a legrosszabb. 7 játékos módszer a testvérféltékenység oldására

Szülőként kevés dolog tud idegesítőbb lenni, mint a gyerekek közötti konfliktus és versengés. Néha, a testvérek közötti komolyabb veszekedés után, hajlamosak vagyunk azt hinni és attól tartani, hogy felnőtt korukban nem lesznek közeli viszonyban vagy teljesen eltávolodnak egymástól a gyermekeink. Ezt senki sem szeretné. Több módszer is létezik arra, hogy a testvérek közötti féltékenységet oldjuk. Szakértők szerint a tiltás ritkán vezet eredményre, a legjobb, ha játékosan közelítünk a problémához.