„Ne várj a tökéletesre, csak kezdd el!” – Inspiráló gondolatok a nehéz pillanatokra
„Ne várj a tökéletesre, csak kezdd el!” – Inspiráló gondolatok a nehéz pillanatokra

Fehér Dia
Írta 2025.09.15.

Vannak helyzetek az életben, amikor egyedül érzed magad, talán úgy tűnik, senki nem áll melletted. A következő idézetek remélhetőleg megadják a kezdőlökést ahhoz, hogy újult erővel és önbizalommal telve vágj neki az előtted álló feladatoknak. Hajrá!

Inspiráló idézetek, hogy kitarts, amikor senki nem áll melletted
„Mindig többre vagy képes, mint hiszed. A legnehezebb mérföld mindig a legelső.”
- Alastair Humphreys

Inspiráló idézetek, hogy kitarts, amikor senki nem áll melletted
„Az első lépéseket nem a hosszuk, hanem az irányuk minősíti.”
- Moldova György

Inspiráló idézetek, hogy kitarts, amikor senki nem áll melletted
„Lehetőséggel születtél. Jósággal és bizalommal születtél. Eszmékkel és álmokkal születtél. Nagysággal születtél. Szárnyakkal születtél. Nem arra szántak, hogy mássz, hát ne tedd. Szárnyaid vannak. Tanuld meg használni őket, és repülj!”
- Dzsalál ad-Dín Rúmí

