Íme az ősz legédesebb trendje: a forró csoki körmökbe azonnal beleszeretsz

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.21.

Az őszi szezon új divatja a forró csoki körmök, amelyek elegánsak és csábítóak, pont mint egy bögre kakaó. Ezek a körmök minden alkalomhoz illenek, legyen szó hétköznapi kávézásról vagy elegáns vacsoráról.

Ki ne szeretne ősszel egy gőzölgő, selymes forró csokit, amikor a levegő hűvösebbé válik, a falevelek pedig aranyló árnyalatokban táncolnak? A meleg ital édes illata és krémes íze pont azt a meghitt hangulatot hozza, amit mindannyian keresünk a szezonban. Nem véletlen, hogy a barna árnyalatok az utóbbi években a divat szinte minden területén megjelentek: a hajszíntől kezdve a táskákon és kabátokon át egészen a körmökig. Idén az igazi forró csoki tónusok hódítanak, és a manikűrök világa sem marad ki a csokoládés varázsból. Ezek a körmök egyszerre elegánsak, játékosak és ellenállhatatlanul csábítóak, pont mint egy tökéletesen elkészített bögre kakaó.

Igazi csokibarna egy kis mázzal

A mély, fényes csokoládébarna árnyalat egyértelműen a klasszikus forró csokit idézi, amit egy kávézó ablakában kortyolgatnál egy vastag sálba burkolózva. A tükörfényű bevonat úgy csillan meg, mintha egy vékony karamellmáz borítaná. Ez a letisztult, egyszínű manikűr a legegyszerűbb outfitedet is különlegessé teszi, miközben megőrzi a visszafogott eleganciát.

