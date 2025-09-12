„Imádom, ha egy nőnek nagy orra van.” Fura dolgok, amiket a férfiak vadítónak találnak
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „Imádom, ha egy nőnek nagy orra van.”...

„Imádom, ha egy nőnek nagy orra van.” Fura dolgok, amiket a férfiak vadítónak találnak

Szőke Angéla
Írta 2025.09.12.

A férfiak vonzalma a hölgyek iránt sokkal árnyaltabb, mint gondolnánk. Megkérdeztünk néhány férfit, mi az a meglepő dolog, amit vonzónak találnak egy nőben.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A férfiak vonzalma a hölgyek iránt sokkal árnyaltabb, mint gondolnánk.

Gólem

Imádom, ha egy nő magasabb nálam. Nem vagyok alacsony – 179 centi vagyok – de egész életemben olyan barátnőim voltak, akik magasabbak voltak nálam. Minél nagyobb volt köztünk a magasságkülönbség, annál jobban odavoltam értük. Imádom a nőket, szeretek felnézni rájuk. Direkt megkérem őket, hogy nyugodtan hordják mellettem a magassarkújukat, engem nem frusztrál, ha egy fejjel nagyobbak nálam, sőt! Már attól bevadulok, hogy arra gondolok, hogy megyünk az utcán és ő fölém tornyosul… Említettem már, hogy imádom a magas nőket??

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ennyi éves kor előtt nem érdemes okostelefont adni a gyereknek

Ennyi éves kor előtt nem érdemes okostelefont adni a gyereknek
Pollenriadó: a parlagfű ma kiemelkedően aktív

Pollenriadó: a parlagfű ma kiemelkedően aktív
Ez számodra az ideális reggeli rutin a csillagjegyed alapján

Ez számodra az ideális reggeli rutin a csillagjegyed alapján
Igazi hashajtó, mely „odalent” szinte mindenre alkalmazható: ismerd meg a szennát

Igazi hashajtó, mely „odalent” szinte mindenre alkalmazható: ismerd meg a szennát
Ennyi a párnák használati ideje – utána betegségeket is okozhatnak

Ennyi a párnák használati ideje – utána betegségeket is okozhatnak
Az 5 legsebezhetőbb csillagjegy: mindent a szívükre vesznek

Az 5 legsebezhetőbb csillagjegy: mindent a szívükre vesznek
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK