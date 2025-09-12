„Imádom, ha egy nőnek nagy orra van.” Fura dolgok, amiket a férfiak vadítónak találnak

A férfiak vonzalma a hölgyek iránt sokkal árnyaltabb, mint gondolnánk.
Gólem
Imádom, ha egy nő magasabb nálam. Nem vagyok alacsony – 179 centi vagyok – de egész életemben olyan barátnőim voltak, akik magasabbak voltak nálam. Minél nagyobb volt köztünk a magasságkülönbség, annál jobban odavoltam értük. Imádom a nőket, szeretek felnézni rájuk. Direkt megkérem őket, hogy nyugodtan hordják mellettem a magassarkújukat, engem nem frusztrál, ha egy fejjel nagyobbak nálam, sőt! Már attól bevadulok, hogy arra gondolok, hogy megyünk az utcán és ő fölém tornyosul… Említettem már, hogy imádom a magas nőket??
