Imádnivaló reggelizősarkok, ahol jól indul a nap

Hagyományos vidéki stílusú reggelizősarok
A vidéki stílusú reggelizősarok meleg, otthonos hangulatot áraszt, amelyben természetes fa bútorok és puha textíliák kapnak főszerepet. Egy fapadlóval vagy cserépkályhával kiegészített sarok, ahol a reggeli napfény átjárja a teret, tökéletes hely egy tartalmas, nyugodt reggelihez. Virágos asztalterítő, kézzel készített kerámiák és finom szőtt szalvéták dobják fel az összhatást, miközben egy jó könyv vagy rádió kíséri a reggelit.
Minimalista és modern reggelizősarok
Ha szereted a letisztult, egyszerű formákat és a szellős tereket, a minimalista stílusú sarok neked való. Egyszerű, letisztult vonalak, fehér vagy pasztell színek, és néhány jól megválasztott dekoráció elegendő a harmónia megteremtéséhez. Egy kis, elegáns asztal, egy-két kényelmes szék, és egy apró növény — így indul igazán frissen a nap.