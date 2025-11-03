Ilyen gyakran kellene valójában kimosnod a farmernadrágodat

Címlap / Stílus / Divat / Ilyen gyakran kellene valójában...

Ilyen gyakran kellene valójában kimosnod a farmernadrágodat

Nyul Debóra
Írta 2025.11.03.

A farmernadrág valószínűleg mindannyiunk ruhatárának az egyik legpraktikusabb és legsokoldalúbb eleme. Amikor pedig megtaláljuk a számunkra tökéletes darabot, szeretnénk a lehető legjobb állapotban megőrizni, ameddig csak lehetséges. Ebben pedig annak is fontos szerepe lehet, hogy milyen gyakran mossuk ki. Mint minden ruhadarabra, úgy természetesen a farmerra is ráfér bizonyos időközönként a mosás, de egyáltalán nem mindegy, hogy az minden viselés után, vagy csak ritkán történik.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Ritkán szükséges egyszeri viselés után egyből kimosnod

Általánosságban elmondható, hogy bármilyen farmernadrágot is veszel, nem szükséges, és valójában nem is ajánlott minden viselés után kimosnod, mert gyorsabban tönkremehet – feltéve persze, ha az adott napi viselés után is tiszta. Ehelyett nagyjából három-tíz alkalom után érdemes a mosógépbe tenned, attól függően, hogy milyennek látod és érzed az illatát.

Ha már foltos, vagy kellemetlen szaga van, akkor mehet is a mosásba, de egyébként akár több mint egy hétig is nyugodtan hordhatod.

Természetesen ha sár, ételmaradék, olaj vagy bármi más kerül rá, ami könnyen megtapad az anyagában, akkor egyből mosd ki, hogy minél hatékonyabb lehessen a folteltávolítás. A maszatok és a foltok mellett pedig az izzadtság is fontos mércét jelenthet abban, pontosan mikor van a helye a farmernadrágodnak a mosógépben. Ha nem izzadtál meg, és nem is voltak túl aktív napjaid, nyugodtan maradhat a farmer a következő napon is, de abban a pillanatban, amikor az orrod figyelmeztet, biztos lehetsz benne, hogy a baktériumok már megtelepedtek a nadrágodon, ezért ideje kimosnod.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ennyi ideig állhat el a hűtőszekrényed tartalma, ha áramszünet van

Ennyi ideig állhat el a hűtőszekrényed tartalma, ha áramszünet van
Ez a durva szexuális rutin kezd beépülni az együttlétekbe

Ez a durva szexuális rutin kezd beépülni az együttlétekbe
Haslapító italok, amik hatalmasat lendítenek a diétádon

Haslapító italok, amik hatalmasat lendítenek a diétádon
És íme a legjobb nőknek szóló pornóoldalak (18+)

És íme a legjobb nőknek szóló pornóoldalak (18+)
Íme a világ 5 legboldogabb országa. A jómód mégiscsak boldogít

Íme a világ 5 legboldogabb országa. A jómód mégiscsak boldogít
Hétköznapi dolgok, amikkel több nevetést hozhatsz az életedbe

Hétköznapi dolgok, amikkel több nevetést hozhatsz az életedbe
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK