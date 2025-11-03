Ilyen gyakran kellene valójában kimosnod a farmernadrágodat

Ritkán szükséges egyszeri viselés után egyből kimosnod
Általánosságban elmondható, hogy bármilyen farmernadrágot is veszel, nem szükséges, és valójában nem is ajánlott minden viselés után kimosnod, mert gyorsabban tönkremehet – feltéve persze, ha az adott napi viselés után is tiszta. Ehelyett nagyjából három-tíz alkalom után érdemes a mosógépbe tenned, attól függően, hogy milyennek látod és érzed az illatát.
Természetesen ha sár, ételmaradék, olaj vagy bármi más kerül rá, ami könnyen megtapad az anyagában, akkor egyből mosd ki, hogy minél hatékonyabb lehessen a folteltávolítás. A maszatok és a foltok mellett pedig az izzadtság is fontos mércét jelenthet abban, pontosan mikor van a helye a farmernadrágodnak a mosógépben. Ha nem izzadtál meg, és nem is voltak túl aktív napjaid, nyugodtan maradhat a farmer a következő napon is, de abban a pillanatban, amikor az orrod figyelmeztet, biztos lehetsz benne, hogy a baktériumok már megtelepedtek a nadrágodon, ezért ideje kimosnod.
Olvass még a témában