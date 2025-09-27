Ilyen érzés látni, hogy visszatérnek a kamaszkorom trendjei
iStock

Ilyen érzés látni, hogy visszatérnek a kamaszkorom trendjei

Schuster Borka
Írta 2025.09.27.

Furcsa és megható látni, hogy a kamaszkorom trendjei visszatérnek a mai fiatalok ruhatárába. Ahogy a divat körforgása ismét bezárult, nosztalgikus érzésekkel tölt el a múltidézés.

Van valami furcsa és egyben megható abban, amikor az ember felnőttként ránéz egy tinédzserre, és azt látja: ugyanazt hordja, amit mi húsz évvel ezelőtt. Először csak a szeme sarkából veszi észre, majd lassan tudatosul: a divat körforgása ismét bezárt 360 fokot, és a kamaszkorom trendjei visszaszivárogtak a mai fiatalok szekrényeibe.

Anyukám gardróbjától a saját emlékeimig

Nagyon élénken él bennem a kép, amikor tizenévesen beálltam anyukám szekrénye elé, és határozott mozdulattal húztam ki a régi trapéznadrágokat. Az anyag még a nyolcvanas évekből maradt meg, de nekem igazi kincs volt. Anyu mögöttem állt, karba tett kézzel, kissé értetlen arccal, és csak annyit mondott: „Ezt tényleg fel akarod venni? De hát ezek már lejártak!” Én pedig vállat vontam. Hiszen számomra újdonság volt, menő volt, más volt, és egyébként is mindenki ilyet hordott. Anyu persze ezt nem értheti…

Most, amikor a trend másik oldalán találom magam, valószínűleg pontosan ugyanazt érzem, mint annak idején a szüleink. A fiatalok boldogan viselik azokat a darabokat, amiket én gimnazista koromban hordtam, én meg anyukám felhúzott szemöldökével nézem őket, és azt gondolom: „Hát, az ő dolguk… De nem értem.”

