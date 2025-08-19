Ilyen Elon Musk látványos hollywoodi étterme – kipróbálnád?

Jövőbe néző gasztrokaland vagy csillogó káosz?
Hollywood szívében új látványosság nyílt, ami egyszerre retró, futurisztikus és… meglepően zűrös. Elon Musk, a világ egyik legismertebb techmilliárdosa éttermet nyitott – nem is akármilyet. A Tesla Diner névre keresztelt hely egy drive-in rendszerű, elektromos töltőállomással kombinált vendéglátóegység, ahol a vendégek klasszikus filmeket nézhetnek óriásvásznon, miközben – elméletileg – csúcskategóriás hamburgereket fogyasztanak.
A The Guardian helyszíni riportja alapján azonban az étterem sokkal inkább emlékeztetett egy félresikerült sci-fi epizódra, mint egy jól olajozott vendéglátóegységre.
„Az éttermek általában nem kerülnek címlapra a Földön” – jelentette ki Musk büszkén egy vállalati beszámolón.
És valóban, ritkán okoz ekkora felhajtást egy újonnan nyílt étterem. A Tesla Diner azonban már a nyitónapján is több volt, mint egy hely, ahol enni lehet. Látványos, kör alakú épülete, Cybertruck-dizájnú ételdobozai és a humanoid robot, Optimus – aki popcornt szolgált fel a tetőteraszon – mind azt sugallták, hogy ez nem egy egyszerű diner, hanem maga a jövő.
Ám alig pár nappal a megnyitó után már hosszú sorok, technikai problémák és hideg ételek fogadták a vendégeket.