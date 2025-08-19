Ilyen Elon Musk látványos hollywoodi étterme – kipróbálnád?

A csillogó Hollywood szívében egy különleges hely nyitotta meg kapuit: Elon Musk első étterme, a Tesla Diner. A techmilliárdos víziója ezúttal nem az űr, a Mars vagy a mesterséges intelligencia, hanem – meglepő módon – a retró amerikai gasztronómia. De vajon mit kapunk, ha a sci-fi találkozik a sajtos hamburgerrel? A The Guardian személyesen is letesztelte.

A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Jövőbe néző gasztrokaland vagy csillogó káosz?

Hollywood szívében új látványosság nyílt, ami egyszerre retró, futurisztikus és… meglepően zűrös. Elon Musk, a világ egyik legismertebb techmilliárdosa éttermet nyitott – nem is akármilyet. A Tesla Diner névre keresztelt hely egy drive-in rendszerű, elektromos töltőállomással kombinált vendéglátóegység, ahol a vendégek klasszikus filmeket nézhetnek óriásvásznon, miközben – elméletileg – csúcskategóriás hamburgereket fogyasztanak.

A The Guardian helyszíni riportja alapján azonban az étterem sokkal inkább emlékeztetett egy félresikerült sci-fi epizódra, mint egy jól olajozott vendéglátóegységre.

„Az éttermek általában nem kerülnek címlapra a Földön” – jelentette ki Musk büszkén egy vállalati beszámolón.

És valóban, ritkán okoz ekkora felhajtást egy újonnan nyílt étterem. A Tesla Diner azonban már a nyitónapján is több volt, mint egy hely, ahol enni lehet. Látványos, kör alakú épülete, Cybertruck-dizájnú ételdobozai és a humanoid robot, Optimus – aki popcornt szolgált fel a tetőteraszon – mind azt sugallták, hogy ez nem egy egyszerű diner, hanem maga a jövő.

Ám alig pár nappal a megnyitó után már hosszú sorok, technikai problémák és hideg ételek fogadták a vendégeket.