Ma Ilona névnap van. Ilyen személyiség társul az Ilonákhoz

Ma, augusztus 18-án Magyarországon Ilona névnapját ünnepeljük a hagyományos naptár szerint, míg a kibővített névnapok között több más név is szerepel, például Agenor, Elena, Ilka, Ilonka, Lenke, Rajnald, Ronald és még több variáció.

Az Ilona név eredete görög-magyar, a Heléna régi magyarosodott alakváltozata. Jelentése a nap vagy hold szépségét idézi, gyakran a „holdtól származó női szépség” értelmében használják. Becenevei között megtalálható az Ili, Ilike, Ilonka, Lonci vagy Iluska.

A legismertebb Ilonák közé tartozik Szent Ilona, aki Konstantin császár anyja volt, és nagy szerepe volt a kereszténység elterjedésében. Tündérszép Ilona pedig a magyar népi irodalom és mondakör egyik legismertebb alakja, aki a 16. századi történetekben, például Gergei Albert műveiben is megjelenik.