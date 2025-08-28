Így tisztítsd meg sulikezdés előtt a sulitáskát 15 perc alatt
Így tisztítsd meg sulikezdés előtt a sulitáskát 15 perc alatt

Schuster Borka
Írta 2025.08.28.

A nyár végére a gyerekek hátizsákja rendszerint nem csak élményekkel, hanem porral, morzsákkal, tintafoltokkal és néha egészen rejtélyes szagokkal is megtelik.

A nyár végére a gyerekek hátizsákja rendszerint nem csak élményekkel, hanem porral, morzsákkal, tintafoltokkal és néha egészen rejtélyes szagokkal is megtelik. Van, amikor egy sokat strapált iskolatáskának lejár az ideje, de egy alapos tisztítással a hátizsákok sokszor még megmenthetőek. A sulikezdés pedig remek alkalom arra, hogy megtisztítsd a táskát, és az készen álljon az újabb tanévre. Jó hír, hogy a folyamat nem igényel fél napos procedúrát: némi előkészülettel 15 perc alatt teljesen felfrissítheted a hátizsákokat. Mutatom, hogyan!

1. Ürítsd ki teljesen a táskákat

A legtöbb hátizsák mélyén ilyenkor igazi kincsek lapulnak: tavalyi radírdarabok, elfelejtett szalvéták, összegyűrt rajzok vagy éppen egy fél doboz színes ceruza. Első lépésként fordítsd ki a táskát, és rázd ki belőle a teljes tartalmát – a kisebb rekeszeket se hagyd ki. Egy gyors porszívózással a belső zsebekből is eltávolíthatod a morzsákat és a port. Ez a mozzanat már önmagában sokat dob a tisztaságérzeten, és előkészíti a terepet a gyors mosáshoz.

