Így szerezz új barátokat felnőttként: így alakíts ki kötődést

Felnőttként új barátokat találni sokszor kihívást jelent, de nem lehetetlen. Az őszinteség, sebezhetőség és a megfelelő kommunikáció kulcsfontosságú lehet a gyors kötődés kialakításában.

Felnőttként új barátokat találni – és valódi kötődést kialakítani – sokszor kihívást jelent. Míg a gyerekek gyakorlatilag egy délután képesek bizalmi viszonyt kialakítani a játék közben, a felnőttek ilyen gyakorlatok híján sokszor eszköztelennek érzik magukat. A pszichológusok szerint azonban a mély és bizalmi kapcsolat nem igényel hetekig vagy hónapokig tartó, hosszú ismerkedést – ha jól csináljuk, a barátság és a kötődés felnőtt korban is rövid idő alatt kialakulhat.

Teremts biztonságos teret

Az őszinteség és a közelség gyors kialakulásának kulcsa – írja Gregg Levoy pszichológus a témával foglalkozó cikkében – a „biztonságos tér” megteremtése.

Ez azt jelenti, hogy a beszélgetés ne csak felületes legyen: ne csak csevegjünk, hanem figyeljünk oda, ne szakítsuk meg a másikat, és merjünk mi magunk is kezdeményezni bizalmas témákat – természetesen anélkül, hogy tolakodóak lennénk.

